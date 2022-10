JAKARTA - Jupiter Aerobatic Team (JAT) TNI AU melakukan berbagai atraksi dalam perayaan HUT ke-77 TNI di Istana Negara, Rabu (5/10/2022).

Pada atraksi pertama, enam Pesawat KT-1 Wong Bee datang dari belakang podium upacara dengan manuver Eagle to Arrow Head Loop. Di mana manuver tersebut melambangkan bahwa TNI AU adalah sayap pelindung tanah air di udara.

 BACA JUGA: Bharada E, Bripka RR dan Kuat Maruf Akan Ditahan di Rutan Bareskrim

"Kami tim akrobatik TNI AU mengucapkan selamat hari ulang tahun ke 77 TNI. TNI adalah kita," ujar Jupiter 6 atau synchro Mayor Penerbang Idam Satria di atas langit dilihat dari akun YouTube Sekretariat Kepresidenan, Rabu (5/10/2022).

Atraksi selanjutnya dari sebelah kanan podium, pesawat di Jupiter datang dengan formasi Leader Benefit. Mayor Penerbang Ripdho Utomo selaku leader atau Jupiter 1 diikuti oleh seluruh pesawat yang terbang tepat di belakangnya.

 BACA JUGA:Rakyat Lagi Susah, DPR Anggarkan Rp1,5 Miliar Beli TV LED Baru 43 Inch Senilai Rp15 Juta

Dalam formasi segaris manuver ini melambangkan integritas yang tinggi kepada pemimpin. Kemudian seorang pemimpin juga harus menjadi contoh dan panutan layaknya TNI yang berpegang teguh pada loyalitas untuk panglima tertinggi presiden Indonesia.

Kemudian, tim Jupiter melintas dari depan arah podium dengan bentuk hati (heart) dan diikuti lintasan dari mainbody bagaikan hati yang tertusuk panah layaknya tanda cinta dalam pengabdian luhur untuk negeri.

Lalu dilanjutkan dengan Twin Half Cuban yang saling bersilangan di hadapan para hadirin dengan jarak yang membuat jantung tak berdetak.

Bererapa manuver lainnya juga ditampilkan dalam perayaan HUT ke-77 TNI yaitu Jupiter Wheel, Tanggo to Diamond Loop and High G Turn, Screw roll, Loop and Cascade, High G Turn, Delta Loop and Vulcan Pass.