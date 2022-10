JAKARTA - Sebanyak delapan pesawat tempur dan helikopter membentuk formasi dalam rangka memperingati hari TNI ke 77 pada Rabu (5/10/2022) di istana negara.

Hal ini diawali dengan 8 pesawat tempur f-16, TNI AU. dengan Flight leader Mayor Pnb Bambang Aulia Yudhistira.

Bambang adalah alumni Akmil 2005 dan kini menjabat sebagai Komandan Skuadron Udara 16 Lanud Rusmin Nuryadin Pekanbaru.



Rider flight pun melintas langsung dari arah depan podium dengan konfigurasi landing guest down and landing light on.

Hal ini sebagai bentuk penghormatan prajurit TNI kepada presiden Jokowi dan hadirin guna memperlihatkan kemampuan personel yang dilengkapi dengan berbagai alutsista canggih siap menjadi angkatan perang yang disegani di kawasan serta siap menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Diketahui Pesawat F-16C/D Block 52ID TNI AU ini memiliki kemampuan untuk melaksanakan pertempuran udara lawan udara maupun udara lawan darat.

Pesawat f-16 yang sering disebut dengan pesawat multi role.

Mereka memiliki tugas utama untuk menjaga dan mempertahankan wilayah udara provinsi Nasional Indonesia dari setiap potensi pelanggaran dan ancaman yang timbul baik dari dalam maupun luar Indonesia.

Ucapan selamat HUT ke-77 TNI juga lantas disampaikan oleh kokpit pesawat tempur F-16 di atas langit tersebut.

"Kami, di bawah langit ibukota kami ucapkan selamat ulang tahun ke 77 TNI tahun 2022 akan kami pertahankan setiap jengkal wilayah NKRI," ujar kokpit pesawat di atas udara sebagai dilihat dalam akun YouTube @Sekretariat Presiden, Rabu (05/10/2022).

Saat melintas di atas lokasi upacara, Jokowi dan wapres Maruf Amin terlihat bertepuk tangan saat menyaksikan formasi tersebut. Sebagai informasi, F-16 Fighting Falcon adalah jet tempur supersonik yang memperkuat angkatan udara Indonesia pesawat ini dirancang sebagai pesawat tempur superprioritas udara yang akhirnya berevolusi menjadi pesawat tempur multirole yang sangat populer. Dengan kemampuan tersebut pesawat f-16 ini dapat digunakan untuk operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.