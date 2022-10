JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) masih mempelajari alasan yang mendorong Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) untuk Pemilu 2024, pada Senin (3/10) pagi tadi.

"Yah saya lagi mempelajari tadi, Pak Paloh mulai bicara jam 10.15 menyebut Pak Anies jam 10.33 nanti saya pelajari kira-kira apa sih yang men-drive (mendorong) keputusan itu," kata Ketua DPP PDIP Utut Adianto kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Ketua Fraksi PDIP DPR ini, alasan Nasdem sendiri mencalonkan Anies yakni mengapa tidak mencalonkan yang terbaik.

"Kata Pak Surya Paloh kan why not the best (kenapa tidak yang terbaik)," ujarnya menirukan Paloh.

Adapun sikap PDIP, Utut meminta media untjk menunggu sebentar lagi, karena Ketua DP PDIP Puan Maharani masih melakukan safari politik ke para ketua umum (ketum), sejauh ini baru Surya Paloh, Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Ya kita tunggulah sebentar lagi, kan ibu kan mbak juga tanggal 22 (Agustus) udah ke Pak Paloh, tanggal 4 (September) ke Pak Bowo terus minggu lalu ke Cak Imin, nah ke depan akan ke Pak Airlangga. Nanti kita lihat lah, karena ini tugas dari partainya belum selesai," terang Wakil Ketua Komisi I DPR ini.

