JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi dicalonkan sebagai calon presiden (capres) di pemilihan presiden (pilpres) 2024. Hal ini diungkapkan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Saat ini, Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan jabatannya akan berakhir pada pertengahan Oktober 2022.

"Nasdem melihat sosok Anies Baswedan, kami mempunyai keyakinan, pikiran-pikiran perspekktif baik secara makro maupun mikro sejalan dengan apa yang kami yakini," ujar Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat deklarasi di DPP Partai Nasdem, Jakarta, Senin (3/10/2022).

"Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ke depan, insya Allah jika Bapak Anies terpilih menjadi presiden, pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa lebih bermatartabat, bangsa yang mampu membentuk karakter," lanjutnya.

Surya Paloh mengatakan tidak bisa melihat bangsa ini hanya dengan pembangunan fisik semata. Namun, yang tak kalah penting adalah membangun karakter bangsa ini. Untuk itu, kepada Anies, Nasdem menitipkan keduanya.

"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best!" kata Surya Paloh.

Sejak awal, Anies telah menjadi salah satu yang direkomendasikan sebagai bakal capres hasil Rakernas Nasdem. Selain Anies, ada Jenderal Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo. Melansir wikipedia, Anies Baswedan merupakan pria kelahiran 7 Mei 1969 dengan segudang gelar akademik. Dia menjabat Gubernur DKI sejak 16 Oktober 2017, menggantikan posisi Djarot Saiful Hidayat.