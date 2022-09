JAKARTA - Momen Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto merekatkan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mendapatkan respons positif dari publik.

Momen ini terjadi saat rapat kerja di Komisi I DPR RI yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan, Panglima TNI, KSAD, KSAL, dan Wakasau, Senin 25 September 2022 di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dokumentasi dari rapat ini pun diunggah di media sosial resmi Kementerian Pertahanan, Instagram @kemhanri. Unggahan tersebut disukai lebih dari 7.7 ribu dan mendapatkan komentar positif dari publik, yang juga membanjiri Prabowo dengan doa.

“#prabowoRI1🇮🇩,” tulis akun @edo.hiroh***

“Next RI 1 Pak Prabowo” tulis akun @anthonie***

“The next Prabowo 🙏❤️🔥,” tulis akun @pr.asetya***

Adapun netizen yang membanjiri Prabowo dengan doa agar senantiasa sehat.

“Mantap @prabowo TNI solid…bravo TNI, sehat selalu bapak @prabowo,” tulis akun @teguhandreanto1***

“Setiap kali lihat pak Prabowo saya merasa bahagia, ga tau kenapa?! Mungkin memang aura positifnya. Sehat-sehat ya Bapak❤️,” ujar akun @idar.*

Netizen juga memuji sikap Prabowo yang menjujung persatuan dapat merekatkan kedua jenderal tersebut.

“Pak Prabowo idolaku setelah Pak Jokowi,” tulis @roniprako***

“He is a true leader. Indonesia so blessed to have plenty of amazing leader.. ❤️ INDONESIA” tulis @handiman.*

“Pak Prabowo negarawan sejati. The best,” ujar akun @stevianlawalata***