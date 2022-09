JAKARTA – Sejumlah Jenderal TNI ternyata memiliki dua brevet pasukan elite sekaligus yakni, brevet Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD dan brevet Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI AL.

Diketahui, tidak sembarangan orang bisa mendapatkan brevet pasukan elite Indonesia tersebut. Pasalnya, untuk bisa mendapatkan brevet itu seorang prajurit harus mengikuti berbagai tahapan yang sangat berat.

Dari tiga matra TNI yakni, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), tercatat hanya lima perwira tinggi (Pati) TNI yang mempunyai kedua brevet tersebut.

Okezone merangkum 5 jenderal TNI yang mendapat dua brevet tersebut dari beragam sumber, Senin (26/9/2022).

1. Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto

Mantan Panglima TNI di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini merupakan salah satu perwira tinggi (Pati) TNI AD yang memiliki dua brevet pasukan elite tersebut.

Selain brevet komando dari Kopassus dan Denjaka, Lulusan Akabri 1971 ini juga memiliki brevet lainnya yang tidak kalah hebatnya yakni, brevet kualifikasi Intai Amfibi (Taifib) Korps Marinir, kemudian Pathfinder Badge US Army, Master Parachutist Badge US Army, Wing Penerbang AU.

2. Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

Ryamizard Ryacudu merupakan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga satu Angkatan dengan Menhan Prabowo Subianto.

Selain brevet Denjaka dan Kopassus, Ryamizard juga memiliki brevet bergengsi lainnya yakni, brevet Komando Paskhas (Kopasgat), brevet Komando Marinir, brevet Taipur, brevet Raider, brevet Free Fall, brevet Para Utama, brevet Mobil Udara, brevet Hiu Kencana, brevet Trimedia Taifib.

3. Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto

Hadi Tjahjanto merupakan satu-satunya Perwira Tinggi (Pati) TNI di luar Angkatan Darat (AD) yang memiliki brevet pasukan khusus Kopassus dan Denjaka.

Mantan Panglima TNI yang kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) ini merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1986 dari satuan Korps Penerbang Angkut. Ada beberapa brevet yang dimiliki mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) selain brevet Komando Kopassus dan Denjaka yakni, brevet Komando Paskhas, brevet Trimedia Taifib, brevet Hiu Kencana. Termasuk Wing Penerbang TNI AU, Wing Para TNI AU, Brunei Wing, RTAF Wing (Thailand) serta RSAF Wing (Singapura).

4. Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo

Perwira tinggi (Pati) TNI AD lainnya yang memiliki brevet Kopassus dan Denjaka Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo. Adik ipar dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini merupakan abituren Akmil 1978 dari kecabangan Infanteri Kopassus.

Selain brevet Kopassus dan Denjaka, mantan ajudan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ini juga memiliki berbagai macam brevet lainnya yakni, brevet Komando Paskhas, brevet Intai Amfibi (Taifib) Korps Marinir, brevet Komando Paskhas, brevet Hiu Kencana, brevet Free Fall, brevet Para Utama, Pathfinder Badge US Army, Master Parachutist Badge US Army, Basic Military Freefall Parachutist Badge (US Army) hingga Wing Penerbang AU.

5.Jenderal TNI (Purn) Moeldoko

Moeldoko merupakan Panglima TNI ke-18 yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Dia memiliki dua brevet pasukan elite Kopassus dan Denjaka. Dia merupakan lulusan terbaik Akademi Militer (Akmil) 1981 dengan meraih predikat Adhi Makayasa. Kariernya pun cukup moncer saat masih menjabat.