JAKARTA – KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal sebagai sosok yang memiliki selera humor dan gemar bercanda.

Karena itulah saat Presiden Keempat RI itu dibanding-bandingkan dengan pendahulunya, Presiden Soeharto dan Presiden B.J. Habibie, alih-alih tersinggung Gus Dur malah menjadikannya bahan candaan.

Dilansir dari nu.or.id, Gus Dur meresponsnya dengan jawaban santai yang menertawakan dirinya sendiri:

“Pak Harto dulu presiden new order. Pak Habibie, presiden in order, boleh juga out of order," kata Gus Dur.

“Lalu saya sendiri?”

“Saya presiden no order,” kata Gus Dur santai.

(dka)