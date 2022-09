JAKARTA - Massa dari Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022).

Adapun demo terkait penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan meminta Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Pantauan MNC Portal Indonesia massa buruh masih berunjuk rasa meskipun dibawah hujan rintik-rintik. Terlihat massa buruh menggunakan satu unit mobil komando.

 BACA JUGA:Ojek Online Unjuk Rasa, Teriakan Turunkan Harga BBM Bergema di Depan Gedung DPR

Sedangkan massa buruh yang mencapai kurang lebih ratusan itu membawa atribut spanduk, bendera, dan poster 'Tolak kenaikan harga BBM dan naikan UMP Tahun 2023 sebesar 13%'.

Terlihat massa buruh memblokade jalan Medan Merdeka Selatan mengarah bundaran Patung Kuda. Sejumlah aparat gabungan TNI-Polri pun bersiaga mengawal aksi unjuk rasa tersebut.

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Sehat 2025, Lifebuoy dan Halodoc Berkolaborasi Berikan Akses Layanan Kesehatan Gratis

Sebagai informasi, harga baru BBM bersubsidi dan non-subsidi mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Saat ini harga Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.