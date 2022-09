JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengunggah sebuah foto lawas yang menunjukkan sosok mendiang Ratu Elizabeth II.

Foto tersebut ia unggah di akun Instagram pribadinya, @prabowo pada hari Senin(19/9/2022).

Dalam keterangan fotonya, Prabowo menjelaskan bahwa momen tersebut diabadikan saat Ratu Elizabeth II melakukan lawatan kerja ke Indonesia pada tahun 1974.

Foto tersebut menampilkan pertemuan sang ratu dengan ibu kandung Prabowo, Dora Sigar Djojohadikusumo.

"This picture was taken during the late HRM Queen Elizabeth II’s visit to Indonesia in 1974; she was photographed here with my mother, Ibu Dora Sigar Djojohadikusumo, and Ibu Tien Soeharto." tulis Prabowo dalam keterangan fotonya.

(Gambar ini diambil pada saat kunjungan mendiang HRM Ratu Elizabeth II ke Indonesia pada tahun 1974; dia difoto di sini bersama ibu saya, ibu Dora Sigar Djojohadikusumo dan Ibu Tien Soeharto).

Prabowo juga mengucapkan dukanya kepada rakyat Inggris yang ditinggal oleh ratu mereka. "My sincere condolences to the people of the United Kingdom, the Commonwealth Nations, and all who mourn the loss of the Queen. May she rest in peace." tambahnya. (Belasungkawa tulus saya kepada orang-orang Inggris, Negara Persemakmuran, dan semua yang berduka atas meninggalnya Ratu. Semoga dia beristirahat dengan tenang.) Ungkapan duka cita Prabowo ini bertepatan dengan upacara pemakaman Ratu Elizabeth II yang dilakukan secara tertutup pada Senin (19/9/2022). Diketahui, upacara pemakaman kenegaraan untuk Ratu Elizabeth II telah diselenggarakan di Westmintser Abbey, London, Inggris. Prosesi terakhir adalah peti Ratu Elizabeth II dibawa ke Kastil Windsor yang dilanjutkan dengan upacara pemakaman terakhir di Gereja St. George, Kastil Windsor pada pukul 15.00 waktu setempat atau pukul 22.00 WIB secara tertutup. Kebaktian pelepasan jenazah dipimpin oleh pemimpin tinggi Gereja Windsor, David Corner dengan pemberkatan oleh Uskup Agung Canterbury Justin Welby. Prosesi terakhir pukul 19.30 waktu setempat atau 02.30 WIB, peti mati Ratu Elizabeth II dimakamkan dalam pemakaman tertutup di hadapan raja dan anggota keluarga kerajaan. Ratu Elizabeth II dimakamkan bersama almarhum suaminya, Pangeran Philip yang meninggal pada tahun 2021.