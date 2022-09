JAKARTA - Dalam membangun generasi milenial unggul, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Seleksi Nasional (Seleknas) Calon Kompetitor ASEAN Skills Competition (ASC) XIII.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menuturkan bahwa Seleknas Calon Kompetitor ASC XIII, menjadi parameter seberapa besar penguasaan kompetensi generasi muda Indonesia, lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Seleknas juga menjadi tolok ukur bagi pemerintah daerah serta pelaku usaha dan industri dalam mengembangkan sumber daya manusia di daerahnya.

"Oleh karena itu, untuk meraih prestasi terbaik dari Seleknas ASC, para kompetitor harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya," ucap Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Jumat (16/9/2022).

Menaker mengatakan, Seleknas Calon Kompetitor ASC bertujuan mendapatkan kandidat milenial yang akan mewakili Indonesia pada ajang WorldSkills ASEAN Competition yang diadakan bulan Juli 2023 di Singapura.

"Diharapkan dari Seleknas ASC ini akan lahir putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesiapan baik dari keahlian, mental dan motivasi," katanya

Ida menyambut baik keikutsertaan Indonesia pada ASEAN Skills Competition sebagai upaya menunjukkan kepada negara-negara ASEAN bahwa SDM Indonesia memiliki keunggulan kompetitif.

Dia mengingatkan kepada para pemenang Seleknas Calon Kompetitor ASC, untuk tidak cepat berpuas diri, jangan mudah menyerah pada segala rintangan yang akan dihadapi.

"Pergunakan waktu kalian untuk menempa diri, meningkatkan dan mengasah semua keterampilan," lanjutnya.

Diketahui, Seleknas Calon Kompetitor ASC XIII ini diikuti 160 orang, pada 16 bidang kompetisi di antaranya, IT Network System Administration, IT Sofware Solutions for Business, Graphic Design Technology, Web Technologies, Mechanical Engineering CAD, Beauty Therapy, Hairdressing, CNC Maintenance, Elektronics, Refrigeration and Air Conditioning, Industrial Automation, Restaurant Service, Automobile Technology, Fashion Technology, Mechatronics, Mobile Robotics.

