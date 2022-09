JAKARTA - Vincent Raditya atau yang lebih dikenal sebagai Captain Vincent adalah seorang pilot yang sering membuat konten edukasi tentang dunia penerbangan. Pilot multi talenta ini digemari banyak orang karena banyaknya keahlian yang dimiliki seperti bernyanyi dan bermain alat musik.

Karena kontennya yang menarik, kini Vincent memiliki lebih dari 6 juta subscribers di YouTube Channel miliknya. Pada video YouTube yang diunggah pada 22 Juli 2022, Captain Vincent membagikan video bermanfaat terkait solusi yang bisa dilakukan untuk siapapun yang memiliki cita-cita menjadi pilot namun memiliki kendala biaya, atau terkendala situasi pandemi.

Dengan virus corona yang belum sepenuhnya hilang, dunia aviasi kini sedang mengalami penurunan akibat over supply lulusan penerbangan, namun di sisi lain banyak lulusan pilot yang masih mencari pekerjaan atau menunggu giliran untuk terbang.

Captain Vincent pun memberikan beberapa solusi untuk mengatasi situasi ini, di antaranya adalah bekerja di ruang lingkup dunia penerbangan seperti menjadi pramugari atau pramugara. Menurut Captain Vincent, cara ini dapat menjadi solusi yang baik untuk tetap bekerja di dunia aviasi, menunggu kesempatan menjadi pilot, sekaligus mencari uang.

โ€œThis is a good way to start karir kalian di dunia penerbangan. Setelah kalian punya uang baru nanti kalau 5 tahun kedepan situasi sudah membaik baru gunakan uang tersebut untuk sekolah pilot,โ€ ujar Vincent.

Solusi yang kedua adalah menginvestasikan biaya untuk mendaftar sebagai TNI Angkatan Udara. Anggota TNI AU juga memiliki tanggung jawab sebagai pilot. Captain Vincent bahkan mengatakan bahwa anggota TNI AU dapat memiliki kesempatan untuk menerbangkan pesawat atau helikopter tempur yang tidak bisa didapatkan apabila menjadi pilot pesawat komersial.

Buat yang memiliki cita-cita menjadi pilot dan sudah berencana untuk mendaftar ke sekolah pilot, langsung aja cek terlebih dahulu penjelasan lengkapnya hanya di YouTube Channel Captain Vincent, ya!

PT Suara Mas Abadi (SMA) dengan label Hits Records adalah perusahaan bergerak dalam bidang industri rekaman di bawah PT Star Media Nusantara (SMN) yang merupakan bagian dari PT MNC Studios International Tbk. Hits Records memantapkan fokusnya kepada karya musik bergenre Pop, Folks, RnB, dll. Kesuksesan Hits Records dapat dilihat dari talenta-talenta yang dimiliki, seperti Andmesh Kamaleng, Mahalini Raharja, Nuca, Novia Bachmid, dll. PT Suara Mas Abadi mengembangkan diri dengan membentuk divisi digital yang diberi nama StarHits dengan fokus untuk monetisasi aset digital MNC group, bekerjasama dengan banyak konten kreator untuk memproduksi konten yang bermutu. StarHits juga ditunjuk oleh YouTube sebagai MCN (Multi Channel Network). Selain menyediakan layanan dalam pengelolaan konten, StarHits memiliki tujuan untuk mendistribusikan konten secara efektif ke seluruh platform media untuk meningkatkan jangkauan audiens, perlindungan konten atau hak cipta, & monetisasi konten.