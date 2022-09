WAFATNYA Ratu Elizabeth II menjadi berita hangat yang mengejutkan seluruh dunia. Para pemimpin dan tokoh dunia berbondong-bondong memberikan penghormatan terakhir mereka untuk sang Ratu.

Wanita kelahiran 21 April 1926 ini meninggal pada Kamis, 8 September 2022 di usia 96 tahun. Kerajaan Inggris akan menyelenggarakan upacara pemakaman Ratu Elizabeth II pada 19 September 2022.

Sebagai seorang pemimpin negara, Ratu Elizabeth II tentunya kerap melakukan perjalanan diplomatik ke berbagai negara. Maka dari itu, tidak heran jika Ratu banyak menemui para pemimpin dan tokoh dunia, tak terkecuali tokoh-tokoh Indonesia.

Lalu, siapa saja tokoh-tokoh Indonesia yang pernah bertemu Ratu Elizabeth II? Berikut ulasannya.

1. Ali Sadikin

Selama bertahta, Ratu Elizabeth II pernah mengunjungi Indonesia. Ratu Elizabeth II beserta suami dan rombongan mengunjungi Indonesia dalam rangka Royal Tour tahun 1974. Dalam kunjungannya tersebut, Ratu dan rombongan datang menggunakan kapal pesiar kerjaaan Royal Yacht Britannia. Kapal tersebut berlabuh di Pelabuhan III Samudera Pura, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kedatangan rombongan kerajaan disambut oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Mengutip dari Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, Ratu Elizabeth II mengisi buku tamu Balai Kota di Jalan Merdeka Selatan.

Kejadian itu disaksikan langsung oleh Ali Sadikin, Nyonya Nani Sadikin, juga Abang dan None Jakarta.

2. Soeharto

Dalam kunjungan ke Jakarta pada 1974, Ratu Elizabeth II beserta Pangeran Philip dan rombongan mengunjungi Istana Negara. Mereka mendapat sambutan oleh Presiden Soekarno dan Ibu Tien.

Selama berada di Jakarta, Ratu Elizabeth diajak mengunjungi beberapa tempat di Ibu Kota seperti Museum Sejarah Jakarta dan Kota Tua.

Tidak hanya sekali, Presiden kedua Indonesia ini kembali menemui sang Ratu pada kunjungan negara tahun 1979. Setibanya di Bandara Gatwick, London, Soeharto beserta istri disambut oleh Putri Alexandra yang mewakili Ratu Elizabeth II. Barulah ketika sampai di Stasiun Kereta Api Victoria, Presiden Soeharto disambut oleh Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip.

3. Sultan Hamengku Buwono IX

Usai mengunjungi Jakarta, Ratu Elizabeth II beserta rombongannya bertolak ke Yogyakarta. Mereka disambut langsung oleh Sultan Hamengku Buwono IX di Keraton Yogyakarta. Sambutan tersebut berlangsung meriah dengan iringan 400 prajurit Keraton berseragam lengkap.

Selama berada di Yogyakarta pada tahun 1974 itu, rombongan kerajaan mengunjungi destinasi wisata yang ada di sana, seperti Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah.

4. BJ Habibie

Tokoh Indonesia selanjutnya yang pernah menemui Ratu Elizabeth II adalah Presiden Ketiga Indonesia BJ Habibie. Habibie pernah bertemu dengan Ratu Elizabeth II pada Asia-Eruope Meeting 1998 yang diselenggarakan di Istana Buckingham, London.

Saat itu, Habibie yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia turun sebagai delegasi RI dalam KTT Asia-Eruope Meeting 1998.

5.Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Selain Soeharto dan BJ Habibie, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga merupakan salah satu Presiden Indonesia yang pernah menjumpai Ratu Elizabeth II. Presiden RI ke-6 ini menemui sang Ratu saat melakukan kunjungan ke Inggris pada 2012 silam. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris.

Dalam kunjungan tersebut, SBY juga menerima gelar Knight Grand Cross in the Order of Bat dari Ratu Elizabeth II.

Dikutip dari berbagai sumber:

Mirsya Anandari Utami-Litbang MPI