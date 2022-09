JAKARTA - Polda Metro Jaya kembali memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Istana Negara, Selasa (13/9/2022). Rekayasa dilakukan seiring dengan adanya aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, sejumlah ruas jalan menuju Istana Negara dan di sekitar Monumen Nasional (Monas) akan ditutup. Dengan dilakukannya rekayasa lalu lintas ini, masyarakat diimbau mencari jalur-jalur alternatif.

"Alih arus dilaksanakan hari ini, 13 September 2022 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai," ujar Latif dalam keterangannya.

Dalam pengumuman yang disampaikan Latif melalui akun resmi Instagram @TMCPoldaMetro, Jalan Medan Merdeka Barat akan ditutup.

Baca juga: Siang Ini, Ribuan Mahasiswa dan Buruh Demo Tolak BBM di Bundaran Patung Kuda

Kemudian, arus lalu lintas dari arah Bundaran Hotel Indonesia (HI) akan diarahkan menuju Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Medan Merdeka Selatan. Akan dilakukan penutupan ruas Jalan Majapahit dan Jalan Medan Merdeka Utara yang berada tepat di sebelah Istana Negara.

"Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Hayam Wuruk menuju Jalan Mana atau Medan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Juanda atau ke Jalan Suryopranoto," kata Latif.

"Kemudian lalu lintas dari arah Jalan Abdul Muis menuju Jalan Gajah Mada (melalui Jalan Majapahit) dialihkan ke Jalan Tanah Abang Satu," sambungnya.

Baca juga: 100 Polisi Siaga di Kantor Kemnaker Amankan Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

Baca Juga: Dukung Pembangunan Smart City, Inovasi Moratelindo Raih Penghargaan ICAII 2022

Kendaraan di Jalan Veteran Raya tidak bisa berbelok ke Jalan Medan Merdeka Utara, dan akan diarahkan lurus hingga ke Simpang Harmoni.

Sementara itu, untuk rekayasa lalu lintas dari arah kawasan Tugu Tani menuju Jalan Medan Merdeka Utara bersifat situasional.

Jika diberlakukan, kata Latif, para pengendara akan diarahkan ke Jalan Perwira saat berada di Jalan Medan Merdeka Timur, dan tidak bisa berbelok ke Jalan Medan Merdeka Utara.

Latif pun mengimbau masyarakat yang hendak beraktivitas agar menghindari kawasan Istana Negara dan mencari jalur alternatif pada Senin hari ini.

"Bagi masyarakat yang menuju sekitar Istana Negara agar mencari jalur alternatif lain," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah resmi menaikan harga tiga jenis BBM mulai Sabtu (3/9/2022). Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari Rp 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan BBM Sempat Ricuh, Ini Kata Kapolres Jakpus