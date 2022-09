JAKARTA - Sultan Melaka, Tun Sri Setia Dr. H. Mohd Ali bin Mohd Rustam dan Digistar Corporation Berhad Malaysia, Datuk Wira Lee Wah Chong menggelar pertemuan dengan Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) di Jakarta, Senin (12/9/2022). Selain dua orang yang dimaksud, rombongan dari Malaysia ini juga terdapat beberapa orang lain.

Seusai pertemuan tersebut, Datuk Wira Lee Wah Chong menyatakan ada rencana kerja sama antar dua negara tersebut. Ia menyebutkan, rencananya kerja sama ini akan mencangkup multi sektor.

"Segi technology and financial, teknologi bagaimana kemungkinan TV program untuk Malaysia, financial mungkin digital banking," kata Datuk Wira Lee Wah Chong degan aksen melayunya yang kental, Senin.

Dalam kesempatan yang sama, ia pun menyampaikan rasa bangga dan terima kasihnya atas jamuan dari Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) tersebut. Menurutnya, suatu kebanggaan bisa bertemu dengan pimpinan MNC Group.

"Saya bangga to Pak Harry, to allow visit Indonesia tuk bincang," ucapnya dengan campuran bahasa Inggris dan melayu.

Diberitakan sebelumnya, HT menyebutkan dalam kerja sama tersebut ia siap mengerahkan semua unit usaha yang dimiliki MNC Group. Menurutnya, hal itu agar tercapai kerja sama yang maksimal.

"Praktis semua (unit bisnis MNC), jadi yang pertama adalah dari media, kemudian yang kedua dari finansial resourch, yang ketiga dari kita punya property hospitality," kata HT.

"Kerja samanya harusnya tidak setengah-setengah," ucapnya menambahkan. Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) itu menyebutkan pertemuan kali ini merupakan sebuah kelanjutan dari pembicaraan kedua belah pihak. Dengan adanya pertemuan ini, HT berharap akan segera tercapai kesepakatan antara keduabelah pihak. "Sekarang ini antara principal dan principal saling ketemu, jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dilakukan penandatanganan yang tentunya saling menguntungkan untuk kedua belah pihak," ucapnya.