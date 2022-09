JAKARTA - Akun Twitter resmi TNI Angkatan Darat (AD) @tni_ad dibajak orang tidak dikenal. Unggahan di akun Twitter dipenuhi dengan cuitan dan gambar penguin sejak 25 Agustus 2022.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari mengatakan, saat ini TNI AD tengah dalam proses meningkatkan keamanan.

Akun Twitter resmi milik TNI AD sedang dalam proses verifikasi email. Menurut Hamim, pembajakan tersebut dapat terjadi karena email yang digunakan sebelumnya bukanlah email resmi.

"Kami sedang mengubah email yang kami gunakan untuk akun Twitter official, dengan menggunakan email dinas sesuai permintaan pihak Twitter," kata Hamim, Senin (12/9/2022).

"Karena saat membuka akun dulu kita menggunakan email bukan dinas. (Saat ini) masih dalam proses," sambungnya.

Hamim berharap, proses dapat selesai pada siang ini, agar Twitter milik TNI AD bisa kembali digunakan.

"Ditunggu dulu ya. Saat ini, sedang dalam tahap verifikasi email official. Semoga saja hari ini bisa selesai," ucapnya.

Untuk diketahui, akun twitter resmi milik TNI AD diduga telah diretas sejak sebulan lalu. Bahkan unggahan terakhir akun @tni_ad pada 25 Agustus 2022.

Akun tersebut kini dipenuhi dengan cuitan, foto, hingga video soal kartun berbentuk penguin.

"Happy Pudgyversary! Read more about our additional Pudgy Penguins Season 2 Airdrop here: https://Pudgypeguins.com," tulis akun Twitter @tni_ad setelah dibajak, Kamis 25 Agustus 2022.