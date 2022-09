JAKARTA - Akun @bjorkanism membocorkan data Ketua DPR RI Puan Maharani. Akun ini juga menyindir putri Megawati tersebut yang merayakan ulang tahun saat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

(Baca juga: Demo BBM Naik, DPR Rayakan Ultah Puan dan Setel Lagu Jamrud di Rapat Paripurna)

Dalam rapat paripurna itu, anggota DPR merayakan HUT Puan dengan lantunan lagu Jamrud berjudul "Selamat Ulang Tahun, pada, Selasa 6 September 2022.

“how are you madam @puanmaharani_ri ? how does it feel to celebrate a birthday when many people are protesting about the price of fuel right in front of your office?,” tulis akun Bjorka dikutip, Minggu (11/9/2022).

Unggahan ini tentu saja menyita perhatian langsung warganet. Banyak yang mulai mendukung kembali untuk mengungkap kejadian-kejadian lainnya yang terjadi di Indonesia selama ini khususnya yang terbaru.

Hacker Bjorka membuat heboh publik Tanah Air setelah menyerang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).Â

Kemudian baru-baru ini dia juga mengancam akan membocorkan data-data Presiden Jokowi hingga aplikasi MyPertamina. Hal ini menjadi perhatian semua pihak di Indonesia, terutama netizen. Ada yang pro atau mendukung aksi hacker Bjorka tersebut dan ada yang kontra atau menentangnya.