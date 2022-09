AKSI terorisme dengan serangan terhadap gedung World Trade Centre (WTC) di New York, Gedung Pentagon di Washington DC, dan Pennsylvania terjadi pada 11 September 2001.

Peristiwa yang telah berlangsung 21 tahun ini tercatat sebagai salah satu aksi terorisme terbesar sepanjang sejarah.

Pagi itu, sebanyak 19 teroris membajak empat pesawat komersial maskapai American Airlines dan United Airlines. Sedianya, pesawat tersebut akan menuju wilayah pantai barat Negeri Paman Sam. Peristiwa ini pun dikenal sebagai serangan 9/11.

Para pembajak pun sengaja menabrakkan dua pesawat ke menara kembar WTC. Alhasil, gedung kembar pencakar langit itu runtuh hanya dalam waktu dua jam. Pada pesawat ketiga, pembajak juga menabrakkan ke Gedung Kementerian Pertahanan Pentagon di Arlington, Virginia.

Namun, pada aksi pesawat keempat penumpang United Airlines Penerbangan 93 berhasil mengambil alih sehingga target meledakkan Washington, D.C gagal setelah pesawat jatuh di lapangan dekat Shanksville, Pennsylvania.

Sedikitnya 2.753 orang tercatat tewas ketika pesawat American Airlines Flight 11, dan United Airlines Flight 175 menabrak Gedung WTC. Sementara itu, sebanyak 184 orang tewas dalam peristiwa pesawat American Airlines bernomor 77 yang menabrakkan diri ke gedung Kementerian Pertahanan AS di Washington DC.

Pesawat United Airlines dengan nomor penerbangan 93 yang jatuh di lapangan dekat Shanksville, Pennsylvania membawa 40 penumpang termasuk awak pesawat. Sebanyak 1.644 dari total 2.753 korban tewas telah berhasil diidentifikasi. Sedangkan kerugian ekonomi akibat serangan 9/11 diperkirakan mencapai USD123 miliar.

Pemerintah Amerika Serikat menyatakan kelompok Al Qaidah yang dipimpin Osama bin Laden bertanggung jawab atas serangkaian serangan itu pada Desember 2001.

Lima orang berhasil diadili atas serangan 9/11. Mereka yakni Khalid Sheikh Mohammad, Walid bin Attash, Ramzi Binalshibh, Ali Abd al Aziz Ali, dan Mustafa al-Hawsawi. Kini, kelimanya meringkuk di penjara Teluk Guantanamo atas tuduhan merencanakan dan membantu serangan 9/11.

Lalu pada Mei 2011, Osama bin Laden tewas ditembak pasukan militer AS. Keberadaaannya berhasil diendus AS usai buron selama 1 dekade. Tentara AS menurunkan 2 helikopter Black Hawk ke sebuah komplek di Abottabad, Pakistan. Proses penggerebekan berlangsung sekitar 40 menit. Selain Osama bin Laden, peristiwa itu juga menewaskan salah satu putranya yang sudah cukup dewasa.