JAKARTA - Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenang keramahan dari seorang Ratu Elizabeth II pada saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris pada tahun 2012 silam. Hal ini dikenang menyusul meninggalnya Ratu Elizabeth II pada 8 September 2022 kemarin.

"Sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, saya mengucapkan belasungkawa atas wafatnya Queen Elizabeth II pada tanggal 8 September 2022. Semoga beliau tenang dan damai di taman keabadian," kata SBY dikutip dari Twitter pribadinya, Sabtu (10/9/2022).

SBY menyebut bahwa Queen Elizabeth II merupakan sosok yang tangguh dan dicintai rakyatnya pada penggal sejarah pasca Perang Dunia II, selama Perang Dingin dan era-era berikutnya yang sarat dengan tantangan.

"Saya juga mengenang ketika melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris pd th 2012. Pada kunjungan tersebut, saya beserta delegasi Indonesia merasakan keramah-tamahan dan penerimaan yamg sangat baik dari Queen Elizabeth II, Prince Phillip, Prince Charles & segenap keluarga besar kerajaan," ujarnya.

Padahal, kata dia, tahun itu Inggris sangat sibuk dengan perhelatan nasional dan internasional, yaitu Diamond Jubilee of Elizabeth II, The London 2012 Summer Olympics. Namun, ia beserta Ibu Negara, almarhumah Ani Yudhoyono tetap diundang untuk berkunjung ke negara itu.

SBY mengatakan, menandai kuatnya hubungan bilateral Inggris & Indonesia, termasuk komitmen kedua negara untuk berkontribusi pada kepentingan & kebaikan dunia, ia mendapatkan kehormatan menerima gelar Knight Grand Cross in the Order of Bath (GCB) dari Queen Elizabeth II di Buckingham Palace.

"Saya msh ingat saat itu, saya bersama PM Inggris David Cameron & Presiden Liberia Ellen J Sirleaf, ditunjuk oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon utk memimpin High-Level Panel on Post-2015 Development Agenda yg berkontribusi dlm penetapan SDGs yang berlaku bagi dunia hingga tahun 2030," pungkasnya.