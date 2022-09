JAKARTA - Sebagai umat Islam, kita perlu mengetahui apa saja nasab atau silsilah yang dimiliki oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada 12 Rabbiul Awwal 570 Masehi, bertepatan dengan tahun Gajah. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia dua bulan dalam kandungan.

Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim, menjadikan ibunya, Aminah binti Wahb harus mengasuh putranya seorang diri.

Namun, ternyata Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkehendak lain. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad juga harus kehilangan ibunya yang meninggal dunia dalam perjalanan menuju Yastrib saat ia dan Nabi Muhammad hendak mengunjungi makam Abdullah bin Abdul Muthallib.

Mungkin, sebagian umat Islam hanya mengetahui nasab Nabi Muhammad hanya sampai ke kakeknya, yaitu Abdul Muthallib. Padahal sebenarnya jika dirunutkan lebih jauh, Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Adam Alaihis Salam. Agar mempermudah, berikut penjelasan nasab Nabi Muhammad yang dibagi menjadi tiga bagian yang dilansir beragam sumber, Kamis (8/9/2022).

Nasab atau silsilah hingga Adnan

Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthallib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka`ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Nabi Ilyas A.S bin Mudlar bin Nizar bin Ma’ad bin Adnan.

Nasab atau silsilah hingga Nabi Ibrahim Alaihis Salam

Adnan bin `Adad bin Humaisa’ bin Salaaman bin `Iwadh bin Buuz bin Qimwal bin Abi Awwam bin Naasyid bin Hiza bin Buldas bin Yadhaf bin Thabiikh bin Jaahim bin Naahisy bin Maakhi bin `Iid bin Abqor bin `Ubaid bin Addi`a bin Hamdaan bin Sunbur bin Yatsribi bin Yahzan bin Yalhan bin Ar`awi bin `Iid bin Disyaan bin `Aishar bin Afnaad bin Ayhaam bin Miqshar bin Naahits bin Zaarih bin Sumay bin Mizzi bin Uudah bin `Uram bin Qoidzar bin Nabi Ismail A.S bin Nabi Ibrahim A.S

Nasab atau silsilah hingga Nabi Adam

Nabi Ibrahim A.S bin Taarih (Aazar) bin Nnahuur bin Saaruu bin Raa`uw bin Faalikh bin `Aabir bin Syaalikh bin Afkhasyad bin Sam bin Nabi Nuh A.S bin Laamiik bin Mutwisylaskh bin Nabi Idris A.S bin Yarid bin Mahlaaiil bin Qoinaan bin Aanuusyah bin Nabi Syits bin Nabi Adam.

Itulah, nasab atau silsilah Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam. Setelah melihat silsilah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, kita jadi mengetahui bahwa beliau merupakan keturunan dari tujuh Nabi. Menandakan bahwa benar, Nabi Muhammad adalah seorang manusia terpilih.