MAKASSAR - Tokoh nasional Sandiaga Salahuddin Uno memberi semangat kepada kaum milenial di Makassar dalam acara UMKM Expo Gen Z Milenial. Acara tersebut digelar di Auditorium Prof Amiruddin Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas), Rabu (7/9/2022).

"Kalianlah masa depan bangsa, generasi Z generasi milenial 55 persen menjadi populasi di Indonesia saat ini," kata Sandiaga Uno.

Kini banyak generasi milenial turut andil dalam perekonomian Indonesia dengan menciptakan UMKM. Menurut Sandiaga, saat ini UMKM menjadi tulang punggung perekonomian.

"62 persen dari ekonomi kita dikontribusikan oleh UMKM. Mau sukses jadilah UMKM," kata Sandiaga disambut tepuk tangan peserta yang memenuhi gedung auditorium.

Mantan Wagub DKI Jakarta ini membagikan kisahnya saat memulai merintis usaha yang saat itu hanya bisa mempekerjakan 3 orang.

"Saya dulu memulai usaha setelah di-PHK, memulai UMKM dengan hanya 3 karyawan. Hari ini usaha saya setelah jatuh bangun Alhamdulillah menjadi usaha nasional dengan membuka lapangan kerja bagi 30 ribu karyawan di seluruh Indonesia," tuturnya.

Baca Juga: Di Inafina.com Ajukan Pinjaman Gadai BPKB Jadi Gampang Banget

Di tengah-tengah pemaparannya Sandiagaselalu meneriakan kata "U Can Do It" untuk membakar semangat para peserta yang hadir, dan di jawab dengan kata "Yes We Can" oleh para peserta.

Sebelum mengakhiri, Sandiaga juga sempat memborong produk UMKM yang dipamerkan dalam acara tersebut untuk kemudian dibagikan kepada para peserta.