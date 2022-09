JAKARTA - Pesawat G-36 Bonanza milik TNI AL jatuh di Perairan Laut Selat Madura pada Rabu (7/9/2022) pagi. Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Danpuspenerbal) Laksamana Muda TNI Dwika Tjahja Setiawan turut menjelaskan kronologi pesawat TNI AL yang jatuh tersebut.

Dwika menjelaskan pesawat tersebut jatuh saat melaksanakan latihan ADEX (air defence exercise). Pesawat tersebut berisi dua awak pesawat diantaranya pilot Lettu Laut (p) Judistira Eka Permady dan Copilot Letda Laut (p) Dendy Khresna Bakti.

Pesawat tercatat lepas landas (take off) dari Bandara Juanda, Surabaya. Pesawat Jenis G36 Bonanza ini lepas landas pada pukul 08.45 WIB.

“Pada pukul 08.45 WIB pesawat latih milik TNI AL henis Bonanza G-36 take off dari bandara Juanda dengan rute Sub (Armada) Loc Area-Sub,” kata Dwika dalam konferensi pers, Rabu (7/9/2022).

Sepuluh menit setelah take off, pesawat dikabarkan hilang kontak. Adapun lokasinya saat itu berada di Laut Selat Madura di antara Bangkalan Madura dan Gresik.

“Pukul 08.55 WIB pesawat latih milik TNI AL jenis Bonanza G-36 lost contact di Perairan Laut Selat Madura,” ucapnya.

Sekira pada pukul 09.30 WIB, pesawat dinyatakan mengalami kecelakaan dan jatuh. Namun hingga kini belum diketahui pentebab kedelakaan tersebut. “Penyebab jatuhnya pesawat masih belum diketahui. Saat ini TNI AL mengerahkan 7 KRI, 1 Pesud CN 235, 2 Helikopter, 2 KAL, 2 Tim Kopaska dan 2 Tim Penyelam. Kegiatan SAR dipimpin langsung oleh Pangkoarmada II dan Komandan Guspurla Koarmada II,” jelasnya.