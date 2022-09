JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta penduduk lokal tidak khawatir masuknya pendatang ke wilayah Ibu Kota Negara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Kekhawatiran, SDM lokal tergeser oleh pendatang ini muncul seiring dengan gempita pembangunan IKN yang justru diharapkan membawa perubahan kemajuan, perbaikan ekonomi dan menjanjikan kemakmuran bagi masyarakat lokal.

Hal itu diungkapkan Muhadjir saat berdialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, dan adat setempat. Apalagi, katanya, pemerintan telah mendorong untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ditambah, beberapa universitas sudah penjajagan untuk membuka di IKN, seperti Universitas Mulawarman dan Universitas Gunadarma.

“Justru SDM dari luar yang masuk ke IKN akan memicu proses saling mencerdaskan. Tapi tetap harus ada semacam proses diutamakan kepada penduduk lokal berdasar pengalaman-pengalaman di kota-kota lainnya,” ungkap Muhadjir dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (7/9/2022).

“Pembangunan IKN akan memberikan dampak multiplier effect. Baik secara ekonomi, sosial, maupun branding sebagai Ibu Kota itu akan justru memiliki dampak yang signifikan,” paparnya.

Mantan Mendikbud ini juga mengajak agar penduduk lokal khususnya para pemudanya senantiasa meningkatkan kemampuan dan mengambil inisiatif, tak terjebak pada zona nyaman.

“Sebaiknya pemerintah daerah hingga di level kecamatan bahkan kelurahan memiliki data lengkap pemuda by name by address serta keterampilannya. Sehingga dapat dipetakan potensi, kebutuhan dan kesempatan kerjanya,” ujar Muhadjir.

Data itu ternyata sudah disiapkan pemerintah setempat. Sekretaris Camat Sepaku Adi Kustaman menyebut pemerintah kecamatan telah memiliki data-data dimaksud. “Data tersebut telah kami sampaikan kepada pihak terkait melalui Kementerian Tenaga Kerja,” kata Adi dalam dialog.

Diketahui, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, merupakan kawasan inti IKN. Fasilitas utama Ring 1 akan dibangun di sana. Penduduk sepaku sekitar 32 ribu jiwa dan kebanyakan di usia produktif.