JAKARTA - Untuk pertama kalinya Indonesia mengirim taruna Akademi Militer (Akmil) ke tiga akmil unggulan di Amerika Serikat sekaligus. Mereka mendapatkan dukungan beasiswa penuh dari AS setelah lobi-lobi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Negeri Paman Sam tersebut.

Seperti dinukil dari unggahan akun Instagram resmi Kementerian Pertahan RI, ada tiga taruna pendidikan kedinasan Akmil yang berangkat ke AS pada Juli 2022 ini.

“Mereka akan menjalani pendidikan di tiga akmil bergengsi di AS sekaligus. Mereka berhasil mendapatkan beasiswa studi ke The US Military Academy (USMA) West Point, The US Naval Academy (USNA) Annapolis, dan The US Air Force Academy (USAFA) Colorado selama empat tahun,” tulis akun @kemhanri.

Kesempatan bagi para taruna-taruna ini merupakan buah dari diplomasi pertahanan yang dilakukan Prabowo pada 2020 lalu. Saat itu Prabowo meminta kepada US Secretary of Defense/Menhan AS saat itu Mark T Esper agar taruna Indonesia diberi kesempatan untuk menjalani pendidikan di AS.

Pada 2021, kandidat dari Indonesia langsung diberi kesempatan mengikuti seleksi. Hingga kini, Indonesia sudah mengirim dua angkatan taruna ke AS. Pada 2021, tiga taruna telah berhasil dikirim ke USNA dan USAFA.

Prestasi ini pun membuat bangga masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat +62 di jagad maya. Selain memuji langkah diplomasi Menhan Prabowo, netizen juga mendoakan agar para taruna yang menempuh pendidikan di AS bisa tetap nasionalis dan cinta NKRI.

“Jadi Menteri aja gokil gini diplomasinya, apalagi pas jadi Presiden,” tulis pemilik akun @donyb***.

“Selesai pendidikan tetap dijaga wawasan kebangsaannya,” imbuh pemilik akun @octa**. “Semoga tetap nasionalis setelah beres pendidikan disana,” akun @taufiqde** menebalkan.

“Bangga dengan taruna Indonesia.. semoga bisa mengharumkan nama baik Indonesia di kancah internasional,” tulis akun @ahmadfari*** Akun @stev*** mengapresiasi langkah Prabowo, sehingga Indonesia kini begitu diperhitungkan oleh pemerintah AS. “Hebat diplomasi Pak Prabowo, dari Orang dilarang ke Amerika, sampai bisa bekerja sama dengan Mereka. Salut!!,” ujarnya. Akun lain memuji Prabowo bekerja dalam diam. Menhan tak pernah gembor-gembor mengenai program, namun hasilnya dirasakan dan disaksikan nyata oleh masyarakat Indonesia. “Bapak yang satu ini diam2 bekerja , bekerja diam2,” tulis akun @liesna_*. “Bekerja dgn senyap tanpa pencitraan…” tulis akun @arifkuswa*** “Indonesia butuh negarawan sekaliber Bapak @prabowo yang sangat cinta Indonesia untuk memajukan Sumber Daya Manusia.. sehat selalu Bapak @prabowo,” tulis akun @yamabahari.