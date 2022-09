JAKARTA - MNC Portal Indonesia (MPI) menggelar Malam Inaugurasi Indonesia Visionary Leader (IVL) season XI, X, dan XI di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, 5 September 2022. IVL tahun ini menguji sinergi pemerintah daerah untuk percepatan ekonomi, terutama pasca pandemi Covid-19.

Menurut hasil pemantauan MNC Portal di lokasi, tepat pada Senin (5/9/2022) pukul 20.30 WIB terlihat para Walikota dan Bupati turut merengsek naik ke atas panggung penghargaan IVL season X 2022.

Tampak pula sejumlah pendukung para kepala daerah memberikan motivasi dan yel-yel saat kepala daerah yang mendapatkan penghargaan dipanggil ke atas panggung. Bahkan adapula yang membawa spanduk dari arah tribun penonton.

Berikut kepala daerah yang mendapatkan apresiasi pada malam inaugurasi Indonesia Visionary Leader Season X:

1. H. Helldy Agustian, SE., SH., MH-Walikota Cilegon (Best Leadership in Human Resource Empowerment)

2. Ir. Poltak Sitorus, M.Sc-Bupati Toba (Best in Leadership based on Local Wisdom)

3. H. Zul Elfian Umar, SH, M.Si-Walikota Solok (Best in Leadership based on Local Economic Empowerment)

4. Ir. H. Lanosin, S.T -Bupati Ogan Komering Ulu Timur (Indonesia Visionary Leaders Presentation Certificate of Local Economics Empowerment)

5. H. Ahmad Muhdlor Ali, S.I.P. (Bupati Sidoarjo) - Best in Leadership based on Potential Area Development

Indonesia Visionary Leader merupakan program rutin yang diselenggarakan MNC Portal Indonesia yang juga untuk menggali upaya daerah dalam merumuskan, mengkomunikasikan, mengimplementasikan, sekaligus membudayakan visi tersebut di wilayah kepemimpinannya.

(kha)