JAKARTAÂ - MNC Portal Indonesia (MPI) menggelar Malam Inaugurasi Indonesia Visionary Leader (IVL) season XI, X, dan XI di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, 5 September 2022. IVL tahun ini menguji sinergi pemerintah daerah untuk percepatan ekonomi, terutama pasca pandemi COVID-19.

Indonesia Visionary Leader merupakan program rutin yang diselenggarakan MNC Portal Indonesia yang juga untuk menggali upaya daerah dalam merumuskan, mengkomunikasikan, mengimplementasikan, sekaligus membudayakan visi tersebut di wilayah kepemimpinannya.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, tepat pada Senin (5/9/2022) pukul 20.30 WIB. terlihat para Walikota dan Bupati turut merengsek naik ke atas panggung penghargaan IVL season IX 2022.

Mereka, hadir menerima penghargaan satu persatu ditemani pemandu acara dan para menteri yang sebelumnya hadir.

Berikut kepala daerah yang mendapatkan apresiasi pada Malam Inaugurasi Indonesia Visionary Leader:

Indonesia Visionary Leader Season IX

1. Drs. H. Maidi SH, MM, M.Pd (Walikota Madiun) - Best Overall

2. Hj. Ika Puspitasari, S.E (Walikota Mojokerto) - Best in Leadership on Historical Tourism

3. Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS. (Bupati Morowali Utara) - Best in Managing Potential Region

4. H. Ony Anwar Harsono ST, MH (Bupati Ngawi) - Best in Agropolitan Development

5. Drs. H. M. Arifin Arpan, MM (Bupati Tapin) - Indonesia Visionary Leaders Presentation Certificate of Public Service enhancement

