JAKARTA - Bagi seorang pemimpin negara seperti presiden, memiliki hobi membaca buku atau memancing sudah sangat biasa terdengar. Namun, apa jadinya jika seorang presiden menjadikan menelepon di pinggir jalan sebagai hobinya?

Berikut adalah 4 presiden di dunia dengan hobi paling gila serta tak biasa yang diolah dari berbagai sumber:

1. Theodore Roosevelt

Presiden Ke-26 Amerika Serikat (AS) Theodore Roosevelt memiliki hobi gila, yakni memburu berbagai jenis hewan.

BACA JUGA:4 Pemimpin Negara yang Pernah Beri Hadiah kepada Jokowi, Ada yang Kasih Masjid

Melansir Ranker, Roosevelt membunuh sekitar 11 ribu hewan dari mulai serangga hingga gajah dalam perjalanannya ke benua Afrika selama 11 bulan. Bangkai hewan itu kemudian ia sumbangkan ke Smithsonian Institution.

Melansir laman National Museum of American History, Roosevelt sudah memiliki hobi berburu sejak usia muda. Dengan berburu, dirinya banyak belajar dan memahami kehidupan hewan.

BACA JUGA:5 Kebiasaan Unik Para Pemimpin Dunia, Apa Saja?

Di sisi lain, Roosevelt dikenal sebagai seorang naturalis yang menyediakan setidaknya 230 juta hektare tanah federal untuk keperluan konservasi. Ia mendirikan taman nasional, cagar alam, dan situs lainnya.

2. Andrew Jackson

Andrew Jackson adalah Presiden ke-7 AS yang memerintah pada tahun 1829 sampai 1837. Ia menjadi presiden pertama yang berasal dari wilayah barat Appalachian. Kemenangannya itu menunjukkan adanya pergerakan ke arah Barat sebagai pusat kekuatan politik.

Di sisi lain, ia memiliki hobi yang juga gila sekaligus tak biasa. Melansir laman Independent UK, Andrew Jackson punya hobi sabung ayam. Bahkan, Jackson dirumorkan pernah menggelar sabung ayam di dalam Gedung Putih.

3. John Quincy Adams

Selanjutnya, ada Presiden AS ke-6 John Quincy Adams. Pria kelahiran Massachusetts, 11 Juli 1767 ini disebutkan memiliki hobi tak biasa, yakni berenang dengan kondisi telanjang di danau dan tepi pantai. Satu hal yang lebih mencengangkan, sang Presiden melakukannya di depan banyak orang.

Mengutip laman We Are the Mighty, Adams sudah mengagendakan untuk bangun pukul 4 atau 5 pagi setiap harinya. Setelahnya, ia akan berjalan ke tepi pantai dan menanggalkan pakaiannya, lalu berenang.

4. Yoweri Museveni

Nama Presiden Uganda ke-9 yang memerintah di tahun 1986, Yoweri Museveni, juga masuk dalam daftar presiden di dunia dengan hobi gila dan tak biasa. Dirinya gemar melakukan panggilan telepon di pinggir jalan, sehingga seluruh kendaraan yang hendak melintas harus berhenti.

Media sosial Twitter bahkan sempat dihebohkan dengan foto Museveni yang sedang menelepon seseorang di pinggir jalan dengan menggunakan kursi lipat. Dengan santainya, ia melakukan panggilan telepon selama kurang lebih 30 menit. Namun, terkait siapa lawan bicara yang menelepon Museveni, masih misterius. Peristiwa yang terjadi pada 2016 lalu itu dianggap lucu oleh warga Uganda. Banyak masyarakat Uganda yang menilai jika Museveni tengah menghibur rakyatnya.