JAKARTA - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) mengirim taruna pendidikan kedinasan Akademi Militer (Akmil) pertama kalinya untuk menjalani pendidikan di tiga Akmil bergengsi di Amerika Serikat (AS) pada Minggu (4/9/22).

Ketiga pendidikan Akmil tersebut diantaranya The US Military Academy (USMA) West Point, The US Naval Academy (USNA) Annapolis, dan The US Air Force Academy (USAFA) Colorado. Mereka akan menjalaninya selama empat tahun.

Program ini didukung secara penuh oleh beasiswa dari pemerintah AS.

Kesempatan beasiswa ini merupakan hasil dari diplomasi pertahanan tahun 2020 lalu oleh Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto.

Pada saat itu, Prabowo meminta kepada US Secretary of Defense/Menhan AS, Mark T Esper untuk diberikan kesempatan beasiswa pendidikan di AS untuk para taruna Indonesia.

Pada 2021, Indonesia telah menjadi kandidat untuk diberikan kesempatan mengikuti seleksi dan tiga taruna akhirnya berhasil dikirim ke USNA dan USAFA.

Sampai saat ini, Indonesia sudah mengirim dua angkatan taruna untuk menjalani pendidikan beasiswa di Akmil AS.

(kha)