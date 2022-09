JAKARTA - Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, melangsungkan pelepasanliaran lumba-lumba pada rangkaian Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2022, di Taman Nasional Bali Barat, Sabtu (3/9/2022). Tiga ekor lumba-lumba, yang bernama Johny (30 tahun), Rambo (20 tahun), dan Rycko (10 tahun), dilepasliarkan untuk pertama kalinya di dunia.

DIlansir dari laman Instagram @kementerianlhk, ketiga lumba-lumba tersebut dilepasliarkan setelah tidak kurang dari 7-8 tahun telah bersama pameran lumba-lumba. Sebelumnya mereka juga menjalani rehabilitasi dan pelatihan selama 3 tahun, serta dipulihkan sifat-sifat alamiahnya.

Dikatakan juga bahwa pada awalnya Jhony, salah satu lumba-lumba, tidak dapat menggigit ikan sehingga dilakukanlah pemasangan gigi tanpa menyakiti pada hewan mamalia tersebut. Metode ini berhasil, sehingga Jhony bisa kembali menangkap ikan hidup di alam.

“Selamat menjalankan kebebasan kalian ya Johny, Rambo dan Rycko, terima kasih atas kerja keras kawan-kawan dari Taman Nasional Balii Barat dan didukung oleh Jaringan Satwa Indonesia (JAAN), sahabat saya Famke dan ahli lumba-lumba dari Florida Dr Richard Barry. Thank you very much pak rick for the great work for Indonesia and for the global community thank you all. Let Indonesia lead the way,” kata Menteri Siti dalam unggahan tersebut.

Pelepasliaran ini mendapat pujian dari banyak pihak, termasuk dari pakar dan pelaku konservasi lumba-lumba, “Ini adalah satu-satunya pelepasliaran dan pusat rehabilitasi (lumba-lumba) didunia. Indonesia memimpin dan menjadi pionir untuk menghapuskan perdagangan dan perbudakan lumba-lumba, menawarkan dan memberikan mereka kebebasan," kata Dr Richard Barry selaku ahli lumba-lumba dari Florida. "Kita tidak membebaskan mereka, kita memberikan mereka pilihan karena Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Anda. Beliaulah alasan lumba-lumba ini akan bebas. Aku sangat bangga Beliau membuat keputusan itu,” tambahnya. Postingan ini dibanjiri komentar warganet yang ikut merasa haru dan bangga menyaksikan cuplikan video para lumba-lumba yang sedang dilepasliarkan. @d7m*p : semoga mereka bisa bertahan hidup di lautan lepas dan meneruskan keturunan yg banyak. @b*y*_g*b*y*14 : terima kasih Tuhan, rupanya masih banyak manusia2 berhati mulia. @fy*st*ry : terharu banget liat lumba2nya dilepasin ke laut. @ldl*y* : Terima kasih sudah melakukan yg terbaik. Semoga ada jalan2 baik lainnya untuk hewan2 lain di perlakukan dgn semestinya.