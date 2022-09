JAKARTA - Pemerintah resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhitung sejak pukul 14.30 WIB, Sabtu (3/9/2022). Maka, harga Pertalite dari Rp7,650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter. Kemudian, solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Lalu, Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di salah satu SPBU 34.17138 di Jalan Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi nyatanya masih ramai oleh pengguna sepeda motor seperti biasa. Tampak puluhan motor berjejer dan mengantre menunggu giliran untuk mengisi bensin.

Namun, antrean pengguna bahan bakar Pertalite memang lebih banyak dibandingkan dengan bahan bakar Pertamax. Terutama banyak dari mereka adalah driver ojek online.

Salah satu pengguna bahan bakar Pertalite, Safri (25) asal Bekasi mengeluhkan adanya kenaikan BBM. Menurutnya, kenaikan ini berpengaruh terhadap sedikitnya jumlah liter bensin yang didapatkan.

"Biasanya saya beli banyak sekarang saya cuma bisa beli sedikit yang tadinya Rp14 ribu sekarang cuma Rp10 ribu," kata Safri saat ditemui MNC Portal, Sabtu,(03/09/2022).

Dia berharap, kenaikan BBM ini juga disertai dengan kenaikan gaji oleh pemerintah setempat. "Harapannya sih gajinya disesuaikan misalnya harga BBM naik, paling enggak gaji orang-orang juga dinaikkan," kata dia.

Sama halnya dengan Mas Theo (22) asal Bekasi yang mengaku kaget dengan kenaikan ini. Sebab, menurutnya sangat berpengaruh terhadap pengeluaran tiap bulan. "Agak kaget juga soalnya tiba-tiba sudah ada berita bensin naik. Jadi sangat berpengaruh, kalau isi bensin jadi nambah, paling biasanya di antara Rp15-18 ribu sekarang jadi Rp20-22 ribu," tuturnya. "Semoga ke depan lebih baik lagi," kata dia.