JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Papua sejak Selasa 30 Agustus 2022. Ada sejumlah agenda saat Jokowi berada di Papua.

Berikut 5 fakta mengenai kunjungan kerja Jokowi di Papua, sebagaimana dihimpun pada Jumat (2/9/2022) :

1. Resmikan Papua Football Academy

Presiden Jokowi resmi meluncurkan Papua Footbal Academy (PFA) di Stadion Lukas Enembe, Jayapura pada Rabu (31/8/2022). PFA pun diharapkan mampu mengembangkan potensi-potensi pesepakbola dari Tanah Papua.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi ini saya luncurkan Papua Football Academy di tanah Papua," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (31/8/2022).

Jokowi meyakini PFA akan melahirkan talenta-talenta berbakat seperti para pemain sepak bola lainnya yang berasal dari Papua. Salah satunya Rully Nere yang menjadi pelatih di PFA tersebut.

"Dulu kalau Pak Rully ini main, ga laki ga perempuan, semuanya ngefans semuanya, termasuk Bu Jokowi ini seneng sama Pak Rully Nere," kata Jokowi.

Jokowi juga menyebut nama-nama pemain asal Papua lainnya yang bisa menjadi panutan anak-anak di PFA. Diantaranya Aples Tecuari, Alexander Pulalo, Boaz Solossa, Elie Aiboy, Ramai Rumakiek dan Ricky Kambuaya.

Ada juga kita ingat Aples Tecuari, ada juga yang saya ingat Alexander Pulalo, bener? Kalau orangnya ada, naik panggung. Ada juga, yang agak ke sini, Boas Solossa. Ada juga Ellie Aiboy, kalau ke sini lagi ada Ramai Rumakiek dan yang saya seneng sering lihat Ricky Kambuaya.

"Ingin seperti mereka? legenda-legenda ini? jalannya sudah ada didepan anak-anakku semuanya, yaitu Papua Football Academy. Di mana di sini nanti untuk meraih prestasi anak-anak digembleng kedisplinan, digembleng pelatihan-pelatihan yang rutin dan terus didampingi oleh coach yang memilki reputasi yang baik," pesan Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga sempat bermain bola dengan anak-anak Papua.

2. Serahkan BLT BBM

Presiden Jokowi resmi membagikan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) kepada masyarakat Jayapura di Kantor Pos Cabang Sentani Kabupaten Jayapura.

"Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama empat bulan, per bulannya diberikan Rp 150 ribu. Jadi totalnya Rp 600 ribu. Diberikan dua kali Rp300 ribu, Rp300 ribu. Hari ini telah dimulai di kantor pos Kabupaten Jayapura," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (31/8/2022).

Jokowi berharap, pembagian BLT BBM tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat khususnya masyarakat Jayapura.

"Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik. Selain pemberian BLT BBM kepada 20,6 juta penerima manfaat juga diberikan subsidi BBM subdisi bagi para pekerja juga sebesar Rp600 ribu untuk kurang lebih 16 juta pekerja," ujarnya.

3. Bagikan NIB

Presiden Jokowi memberikan langsung Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku usaha mikro kecil (UMK) perseorangan di GOR Toware (HMS), Kabupaten Jayapura.

"Saya senang setelah di Jakarta, kemudian NIB (diberikan) di luar Jawa yang pertama dilakukan di tanah Papua di Jayapura. Karena saya tahu menterinya dari Jayapura saya tahu," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (31/8/2022).

Jokowi menjelaskan, produk domestik bruto (PDB) ekonomi atau perputaran ekonomi digerakkan 61 persen oleh UMKM. Hampir 97 persen urusan pekerja ketenagakerjaan juga atas kontribusi UMKM yang berjumlah kurang lebih 64 juta lebih.

"Tetapi tadi Pak Menteri Investasi menyampaikan yang memiliki NIB yang telah didorong oleh kementerian investasi baru 1,8 juta artinya yang lain belum memiliki NIB. Oleh sebab itu (UMK Jayapura) beruntung telah memiliki NIB," kata Jokowi.

4. Tinjau Rumah Sehat

Presiden Jokowi meninjau kawasan Rumah Sehat Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, pada Rabu, 31 Agustus 2022.

Presiden menyampaikan, pembangunan rumah sehat tersebut bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang baik di masyarakat.

"Yang paling penting rumah-rumah yang telah dibangun segera bisa ditempati dan kita memang ingin membangun ekosistem yang baik, perumahan sebagai tempat tinggal yang bagus, tetapi juga kanan kirinya tadi disiapkan oleh Bu Menteri Sosial untuk bercocok tanam," ujar Jokowi dalam keterangannya, Rabu (31/8/2022).

Jokowi menjelaskan, selain lahan pertanian, disiapkan pemberdayaan masyarakat untuk peternakan sehingga dapat menciptakan aktivitas perekonomian di wilayah tersebut.

"Tadi ada tanam bayam, kangkung, dan lain-lainnya juga di sampingnya ada pemberdayaan untuk peternakan ayam, peternakan babi, kemudian peternakan lele, semuanya dikerjakan dalam lingkungan yang sama," kata Kepala Negara.

5. Kunjungi Tambang Grasberg Milik Freeport

Presiden Jokowi mengunjungi Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika yang berada di ketinggian 3.325-4.285 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Setelah itu, Presiden akan menuju lokasi tambang bawah tanah di OB 04 untuk meninjau ruang kontrol pengendali alat berat berteknologi 5G.

Presiden Jokowi ingin berbisik-bisik ke Bos Besar Freeport. Jokowi mau berbicara ke Chairman of the Board and Chief Executive Officer of Freeport-McMoRan Richard C.Adkerson untuk menanyakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Amerika saat ini.

Jokowi pun meyakini bahwa penanganan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih lebih baik ketimbang di Amerika.

"Nanti saya mau bisik-bisik ke pak Richard berapa ya growth sama inflasi di Amerika. Saya yakin masih lebih baik kita (Indonesia)," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada acara silaturahmi dengan karyawan PT Freeport Indonesia, Mimika, Rabu (31/8/2022).