JAKARTA - Antusiasme masyarakat khususnya karyawan MNC Group terlihat saat mendonorkan darah melalui program bertajuk MNC Love Donation “Let’s Share the Love with Your Blood”. Kegiatan donor darah tersebut menggandeng PMI Kabupaten Sukabumi guna mengumpulkan 300 kantong darah.

Menanggapi hal itu, Ketua MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo turut memberikan apresiasi dan rasa bangganya. Sebab, kegiatan yang dilakukan di iNews Tower, Kawasan MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat tersebut mengundang antusiasme tinggi dari karyawan.

“Kami sangat mengapresiasi karyawan yang mau berpartisipasi mendonorkan darah di tengah kesibukannya masing-masing,” ujar Jessica saat melakukan aksi donor darah di lokasi, Rabu (31/8/2022).

Jessica menuturkan, di kala pandemi Covid-19 ini, ia tahu betul terkait kebutuhan kantong darah yang kian meningkat, namun justru berbanding terbalik dengan para pendonor darah yang ada di Indonesia.

"Kami mengetahui kalau misalkan selalu ada kebutuhan darah untuk berbagai pasien tentunya, dan terutama di tengah-tengah pandemi ini kebutuhan darah tetap ada tetapi untuk yang mendonorkannya itu berkurang," ucapnya.

Namun, kata Jessica, berbeda halnya dengan yang terjadi kawasan MNC Kebon Sirih. Justru, karyawan maupun masyarakat turut berbondong-bondong melakukan aksi donor darah.

"Saya sangat bangga setiap kali bisa melihat karyawan yang ikut turut mendonorkan darah karena ini hal yang sangat simpel yang kita semua miliki darah, dan tentunya kita bisa turut berikan bagi yang membutuhkan dan saya sangat bangga, sangat berterima kasih kepada setiap karyawan yang turut memberikan darahnya," tuturnya. Kegiatan Donor Darah ini merupakan dukungan dari sejumlah perusahaan yang tergabung dalam MNC Group yaitu MNC Media, MNC Financial Services, MNC Land, MNC Digital Entertainment, RCTI, MNCTV, GTV, MNC Play, MNC Bank, MNC Finance dan MNC Leasing. MNC Peduli merupakan wadah kegiatan sosial dari MNC Group dan seluruh unit usaha yang terafiliasi. Dalam menjalankan visi-misi, #mncpeduli melaksanakan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat khususnya prasejahtera dan terdampak bencana. Tiga pilar utama yang dijalankan yaitu sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, termasuk di dalamnya yang terkait dengan pendidikan, lingkungan, dan pembangunan infrastruktur. Simak pula aktivitas dan inspirasi kepedulian serta solidaritas yang diusung MNC Peduli di website mncpeduli.org