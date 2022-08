JAKARTA - Ratusan karyawan MNC Group mendonorkan darah melalui program bertajuk MNC Love Donation “Let’s Share the Love with Your Blood”. Kali ini bekerjasama dengan PMI Kabupaten Sukabumi, MNC Peduli menargetkan 300 kantong darah dapat dipenuhi dalam kegiatan donor darah yang diselenggarakan di iNews Tower, Kawasan MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2022).

Donor darah rutin diselenggarakan setiap dua hingga tiga bulan sekali oleh MNC Peduli dengan dukungan dari unit bisnis MNC Group di masing-masing kawasan MNC baik di MNC Center Kebon Sirih maupun MNC Studios Jakarta Barat.

Ketua MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo yang ditemui di lokasi saat mendonorkan darah mengatakan, antusiasme karyawan MNC Group dalam pelaksanaan donor darah sangat tinggi.

“Kami sangat mengapresiasi karyawan yang mau berpartisipasi mendonorkan darah di tengah kesibukannya masing-masing,” ucap Jessica.

Jessica mengatakan, mendonorkan darah adalah salah satu cara berbagi yang paling mudah dan bermanfaat baik bagi penerima maupun pendonor.

“Dengan mendonorkan sedikit darah yang yang kita miliki akan sangat bermanfaat tentunya bagi calon penerima darah. Selain itu, sebagai pendonor juga kita bisa mendapatkan berbagai manfaat kesehatan salah satunya," katanya.

"Happy banget sih, kebetulan saya masih baru di sini di MNC belum sampai dua bulan dan ternyata ada acara kaya gini, jadi cukup amaze juga kalau ternyata MNC itu cukup peduli, banyak kegiatan kegiatan kegiatan yang dilakukan untuk masyarakat, dan saya senang bisa berpartisipasi untuk acara ini," ujar salah seorang peserta donor darah, Tri Yuni Sari (29).

"Saya ucapkan terimakasih banyak kepada MNC Peduli karena sudah mengadakan kegiatan donor darah ini sehingga bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan darah. Dan sangat luar biasa sih antusiasmenya, antriannya juga luar biasa," kata Kepala Bidang Pelayanan PMI Sukabumi, dr. Gesti Rahmani.

Kegiatan Donor Darah ini merupakan dukungan dari sejumlah perusahaan yang tergabung dalam MNC Group yaitu MNC Media, MNC Financial Services, MNC Land, MNC Digital Entertainment, RCTI, MNCTV, GTV, MNC Play, MNC Bank, MNC Finance dan MNC Leasing. MNC Peduli merupakan wadah kegiatan sosial dari MNC Group dan seluruh unit usaha yang terafiliasi. Dalam menjalankan visi-misi, #mncpeduli melaksanakan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat khususnya prasejahtera dan terdampak bencana. Tiga pilar utama yang dijalankan yaitu sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, termasuk di dalamnya yang terkait dengan pendidikan, lingkungan, dan pembangunan infrastruktur. Simak pula aktivitas dan inspirasi kepedulian serta solidaritas yang diusung MNC Peduli di website mncpeduli.org