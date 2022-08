JAKARTA - Rekonstruksi ulang pembunuhan Brigadir J alias Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat digelar hari ini, Selasa (30/8/2022). Rekontruksi dilakukan di kediaman Ferdy Sambo yang terletak di jalan Saguling III, Komplek Pertambangan, Duren Tiga Barat, Pancoran, Jakarta Selatan.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah kehadiran anggota Brimob yang mengawal proses rekonstruksi tersebut. Para anggota Brimob berdiri tegap dengan diprakarsai seragam loreng dan rompi anti peluru. Bahkan, senjata laras panjang juga terpampang di pangkuan tangan tiap personel Brimob.

Saat ini, polri menyatakan bahwa Irjen Ferdy Sambo telah tiba di lokasi rekonstruksi pertama kasus pembunuhan beencana Brigadir J, Saguling, Jakarta Selatan. "Baru FS yang sampai di TKP Saguling," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada MPI, Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Sementara itu, Dedi memastikan, empat tersangka lainnya yakni, Bharada E, Bripka RR, Kuat Ma'ruf dan Putri Candrawathi masih dalam perjalanan menuju lokasi rekonstruksi.

"Empat tersangka lainnya OTW (On The Way)," ujar Dedi.

