JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin bertolak ke Bali untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Supreme Audit Institutions 20 (SAI20), dan meninjau kesiapan tempat (venue) penyelenggaraan KTT G20 2022, Senin (29/8/2022).

Menggunakan pesawat Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU, Wapres beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin dan rombongan terbatas lepas landar dari Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada pukul 10.15 WIB atau 11.15 WITA.

BACA JUGA:WNI Ditembak Mati di Papua Nugini, Ini Reaksi Wapres

Setelah menempuh penerbangan selama kurang lebih satu jam lima puluh menit, Wapres tiba di Bali pada pukul 12.50 WITA. Di bandara, Wapres akan disambut oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Pangdam IX Udayana, Kapolda Bali, Danlanud Ngurah Rai, dan Danlanal Denpasar.

Selanjutnya, Wapres didampingi Gubernur Bali dan rombongan menuju Sofitel Bali Nusa Dua Hotel, Kawasan Pariwisata Bali Tourism Development Corporation (BTDC), Lot N5, Nusa Dua dengan berkendaraan mobil untuk menghadiri dan memberikan pidato kunci pada KTT SAI20 Indonesia 2022. Di tempat ini sebelum menghadiri KTT, Wapres diagendakan menerima kunjungan kehormatan para ketua delegasi anggota SAI20 terlebih dahulu.

BACA JUGA:Wapres Bertolak ke Pekanbaru, Ini Sejumlah Agendanya

KTT SAI20 sendiri akan dibuka pada pukul 14.00 WITA dan akan berlangsung selama 2 hari, yakni dari 29 hingga 30 Agustus 2022. Konferensi ini diikuti oleh 12 SAI negara anggota G20 yaitu Argentina, Australia, Brazil, China, India, Indonesia, Arab Saudi, Afrika Selaran, Republik Korea, Meksiko, Rusia, dan Turki.

Baca Juga: KKP Revisi Aturan Pengenaan Sanksi Administratif

Sesuai dengan tema Presidensi G20 Indonesia “Recover Together, Recover Stronger”, SAI20 Indonesia 2022 mengusung dua isu prioritas utama, yaitu: Percepatan Pemulihan Ekonomi (Accelerating Economic Recovery) dan Mendukung Pencapaian SDGs (Supporting the Achievement of SDGs).

Pada keesokan harinya, Selasa (30/08/2022), Wapres diagendakan meninjau kesiapan beberapa venue yang akan menjadi tempat rangkaian kegiatan KTT G20. Tidak hanya itu, Wapres juga akan mengunjungi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), yaitu tempat pengisian bahan bakar mobil listrik yang akan digunakan para peserta KTT G20.

Sebelum kembali ke Jakarta, Wapres juga dijadwalkan akan meninjau Pameran Industri Kecil Menengah (IKM) Bali Bangkit di Jl. Nusa Indah, Kota Denpasar.

Turut mendampingi Wapres dalam rombongan pesawat di antaranya Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan

Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Tim Ahli Wapres Johan Tedja Surya dan Farhat Brachma.