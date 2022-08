JAKARTA - Sosok Irma Hutabarat menjadi sorotan publik belakangan ini. Irma yang merupakan aktivis ikut menyuarakan keadilan dalam sejumlah kasus, termasuk pembunuhan Brigadir J.

Terlebih saat acara wisuda Brigadir J di Universitas Terbuka (UT) kemarin, Irma Hutabarat ikut serta. Ia mendampingi ayah Brigadir J, Samuel Hutabarat yang mewakili wisuda anaknya tersebut.

Dalam kasus Brigadir J, Irma menginisiasi acara 4 ribu lilin untuk Brigadir J sebagai peringatan 40 hari kepergian almarhum. Kegiatan ini sebagai upaya agar penanganan kasus pembunuhan Brigadir J dilakukan transparan hingga menjadi terang benderang.

Melansir informasi dari berbagai sumber, Irma Hutabarat merupakan pendiri dan ketua LSM ICE on Indonesia (Institute of Civic Education on Indonesia).

Ia juga disebut ikut mendirikan Indonesian Corruption Watch (ICW), organisasi yang memantau kasus korupsi di Indonesia.

Sebelum maling melintang sebagai aktivis, diketahui Irma Hutabarat sempat berkarier sebagai jurnalis. Ia pernah menjadi pembawa acara di salah satu televisi swasta pad 2000.

Berikut biodata Irma Hutabarat : Nama : Irma Natalia Hutabarat Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta 25 Desember 1962 Usia : 60 tahun Agama : Kristen Pendidikan : Universitas Indonesia S1 Sastra Rusia (1981-1985) Pekerjaan : Aktivis Kewarganegaraan : Indonesia Suami : Widodo Sunarko Anak : Armanda, Kevin Ibrahim, Aisya, dan Gibran Mikail Hobi : Memasak Orang Tua : H Hutabarat dan Hj Titi Irsanya Harahap Akun Instagram : @Irmahutabaratofficial