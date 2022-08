JAKARTA - Susi Pudjiastuti bertemu Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo di Jakarta pada Selasa (23 /8/2022). Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Pertemuan itu berlangsung sangat hangat dengan didahului makan siang bersama.

Susi mengatakan bahwa dirinya masih belum cukup mengetahui cara bermain politik di dunia nyata dan di situasi serta kondisi saat ini, dan terus akan memantau perkembangan untuk pemilu 2024 ke depannya. Menurut dia, dirinya akan fokus memainkan partai sosial media (sosmed).

"Kita main-main dunia maya saja, kita dibilangnya partai sosmed. Kalau ini kan partai dunia nyata. Kita keep continue to get our work," kata Susi di Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengamini bahwa pertemuan yang berlangsung hangat tersebut berdiskusi mengenai kebangsaan yang beranjak dari persatuan, persaudaraan dan persahabatan.

"Sudah disampaikan bapak Airlangga dan ibu Susi jadi ya begitulah isinya banyak yang dibicarakan, tapi nanti ada lanjutannya yang mungkin akan sangat baik tentunya pemilu nanti 2024," kata Hary di Jakarta, Selasa (23/8/2022). Adapun, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan rasa terima kasih atas suguhan makan siang bersama Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Susi Pudjiastuti. Airlangga mengatakan pertemuan tersebut dilatari persahabatan mengenai kebangsaan. "Nanti tentu kita akan berproses karena bapak Hary kan sudah sekber (sekretariat bersama) kemudian ibu Susi ini banyak pengikutnya. Secara politik kan pengikut harus diwadahi dan wadah itu namanya partai politik," kata Airlangga.