JAKARTA - Jenazah mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak, tiba di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Mendiang dimakamkan pada Minggu pagi, 21 Agustus 2022 pukul 7.45 WIB di Taman Makan Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan setelah dishalatkan. Suasana haru terlihat setelah peti jenazah berselimut dengan bendera merah-mutih memasuki kompleks TMP Kalibata .

Pantauan MNC Portal, sejumlah mantan pejabat Kementerian PUPR hadir untuk mengikuti pemakaman. Salah satunya Menteri Pekerjaan Umum (PU) periode 2004-2014, Djoko Kirmanto. Tampak juga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Inspektur Upacara diketuai oleh Menteri Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu gubernur Jawa Tomur Khofifah Indar Parawansa turut hadir dalam pemakaman tersebut.

Pidato terakhir diutarakan Emil Dardak setelah ayahanda dimakamkan, terurai deras air mata di pipi wakil gubernur jawa timur tersebut.

"Kami dengan berusaha seikhlas hati melepas seorang ayah yang akhirnya, ayahanda waktu itu mungkin harus turun turun mengatakan Emil, hari ini adik mengantarkan papa," ujAr Emil di TMP Kalibata, Jakarta (20/8/2022).

Sekadar diketahui, Hermanto Dardak merupakan pria kelahiran Trenggalek, 9 Januari 1957. Ia tutup usia pada usia 65 tahun setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Pemalang-Batang KM 341+400 B, Sabtu, 20 Agustus 2022, pada pukul 03.25 WIB.

Hermanto ialah lulusan pendidikan sarjana strata 1 (S1) di Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1980. Ia kemudian melanjutkan studi magister di The University of New South Wales pada 1985 dan studi doktoral di universitas yang sama pada 1990

Hermanto bergabung di Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen PU pada 1982 dan berkarir di kementerian itu. Ia sempat memegang sejumlah jabatan, di antaranya, yakni Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri pada periode 1995-1998. Selanjutnya, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Marga pada periode 2007-2009. Pada periode 2009-2014, ia dipercaya sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum (2009-2014) dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR pada 2015-2016. Hermanto juga aktif berorganisasi. Salah satu organisasi yang ditekuninya adalah Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Dia sempat duduk sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PII Periode 2015-2018. Hermanto pun turut berperan aktif dalam dunia pendidikan Indonesia. Ia juga menjabat sebagai Kaprodi S2 Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan Fakultas Teknik, Universitas Pancasila.