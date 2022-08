JAKARTA - Pengacara Brigadir J, Kamaruddin Simanjutak membantah pernyataan Irjen Ferdy Sambo soal telah terjadinya peristiwa di Magelang, yang telah melukai harkat dan martabat keluarganya.

Kamaruddin menyebut, yang terjadi di Magelang adalah terjadinya sesuatu antara Ferdy Sambo dan istri, Putri Candrawathi usai melakukan ulang tahun pernikahan ke-22. Menurut Kamaruddin, Putri Candrawathi dalam keadaan senang ketika pulang dari Magelang.

"Di Magelang itu hanya ada ultah perkawinan ke-22. Di dalam ulang tahun itu memang segera terjadi pertengkaran antara si bapak dan si ibu. Sehingga si bapak pergi meninggalkan ultah itu segera setelah acara selesai, dengan meninggalkan istri maupun anak dan ajudan. Kemudian si ibu juga pulang dari situ happy," kata Kamaruddin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/8/2022).

BACA JUGA:Ferdy Sambo Diduga Gunakan 4 Rekening Brigadir J untuk Transaksi Pasca-Dibunuh

Bahkan, kata Kamaruddin, sikap dari Putri Candrawathi kepada Brigadir J juga dalam keadaan baik-baik saja selama di Magelang. Bahkan, Putri berkomunikasi dengan penuh canda kepada adik dari Brigadir J melalui aplikasi pesan tertulis.

"Happy si ibu dia masih berwhatsapp ria dengan adik daripada almarhum dengan cara memotret almarhum lagi menyetrika baju. Menyetrika baju anak Ferdy Sambo maupun ibu Putri. Lalu ketika dipotret almarhum setrika baju, baju sekolah, dikirim ke adiknya. Lihat ini abang kau ini, rajin kali, kau datanglah kesini bantuin abangmu. Dia multitalenta, sampai bingung mau kasih gaji berapa, karena banyak yang dikerjakan. Bukan hanya sebagai ajudan tapi sampai menyetrika baju anak," ungkap Kamaruddin.

BACA JUGA:Pengacara Brigadir J Akan Lapor KPK Terkait Dugaan Suap Ferdy Sambo dan Istri

"Artinya disitu ibu putri tidak ada masalah to, tidak tergoncang to, kemudian adiknya juga menyampaikan selamat ulang tahun perkawinan yang ke-22 bahkan diajak kamu kesini, kamu ada off ga, ada libur ga. Oh iya bu saya lagi piket. Jadi artinya ibu itu normal-normal saja," tambah Kamaruddin.

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

Dengan adanya hal itu, Kamaruddin menyebut, Ferdy Sambo dengan istri yang memiliki permasalahan. "Balik ke Jakarta juga normal, jadi terkait dengan tuduhan Ferdy Sambo yang menyatakan ada sesuatu di Magelang, dia lah yang ada sesuatu dengan ibu dan dia lah yang ada sesuatu dengan si cantik. Kalau dengan Yosua atau almarhum itu tidak ada, baik-baik saja," papar Kamaruddin. Tak hanya itu, Kamaruddin menyatakan, kemarahan Ferdy Sambo itu lantaran adanya dugaan informasi soal 'si cantik' yang disampaikan oleh Brigadir J ke sang istri. Meski begitu, Ia tak menegaskan siapa sosok dari 'si cantik' tersebut. "Diduga almarhum ini dituduh memberi informasi tentang kenapa si bapak tidak pulang ke rumah. Lalu dicariin oleh si ibu. Diduga almarhum itu memberikan informasi tentang keberadaan si cantik dan lainnya itu," tutup Kamaruddin.