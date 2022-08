JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyampaikan. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) ingin mewujudkan cita-cita Indonesia Sejahtera dengan 3S, Sehat Manusia, Sehat Ekonomi dan Sehat Bumi.

"Sehat Manusia artinya SDM unggul, punya kesehatan yang kuat, termasuk kita harus graduate atau lulus dari Covid-19, dan kita harus mempunyai sistem ketahanan, yang bila ada pandemi lain, kita siap menyelesaikannya," papar Airlangga saat menyampaikan Visi-misi KIB di Surabaya.

"Sehat Ekonomi artinya ekonomi yang mensejahterakan rakyat dan inklusif, atau leaving no one left behind untuk kesejahteraan rakyat," imbuhnya.

Sehat Bumi, yang terkait dengan ekonomi sirkular, ramah lingkungan dalam situasi perubahan iklim saat ini. "Berarti kita bicara sustainable, kita bicara green economy, kita bicara blue economy, dan juga kita bicara circular economy," kata Airlangga.

"Hari ini kita diamankan dengan cuaca hujan, sehingga pertanian kita melimpah. Tetapi ke depan, kita belum tahu akibat climate change, kita khawatir di negara-negara Eropa, sudah ada musim panas yang terlalu tinggi, produksi wheat (gandum) mereka juga terganggu dengan beberapa lahan yang terbakar," paparnya.

Untuk mencapai cita-cita tersebut, diperlukan akselerasi transformasi ekonomi nasional, yang di KIB dirumuskan dalam program PATEN (Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional). Karena kesempatan yang sudah makin sempit, tidak bisa lagi hanya bertindak bussines as usual (biasa-biasa saja).

Airlangga menambahkan, visi-misi kita perlukan upaya kerja keras, dan tentunya visi-misi tidak bisa hanya satu partai.

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

"Kita perlu lebih banyak partai bergabung dan tentu KIB ini merupakan ikhtiar kita untuk usaha bersama menyatukan politik, menyatukan ide dan gagasan, agar masyarakat Indonesia bisa sejahtera," ujarnya Mengutip lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Airlangga Hartarto mengatakan tekad bangsa Indonesia yang tercermin adalah Bangunlah Jiwanya, tentunya dengan akal budinya mengembangkan pendidikan karakter, watak, pikiran dan etika. "Bangunlah badannya, berarti harus sehat, ketahanan pangan, ketahanan energi, iklim yang kondusif, dan infrastruktur yang memadai. Untuk Indonesia maju, sejahtera dan jaya," pungkas Airlangga.