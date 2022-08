JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal, mengaku optimis bahwa partainya dapat lolos verifikasi dalam pendaftaran peserta Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal tersebut kata dia berdasarkan kartu tanda anggota partai sebanyak 311.772 dari 425.570 sudah terdaftar di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

“Kami percaya diri berkeyakinan akan lolos verifikasi KPU dengan komposisi yang siap diverifikasi," ujar Said Iqbal, Kamis (11/8/2022).

Hal tersebut kata dia berdasarkan 100 persen di 34 provinsi, 86 persen di 440 kabupaten/kota, dan 63 persen di 4.562 kecamatan.

Data-data tersebut kata Said Iqbal sudah siap untuk diverifikasi oleh KPU RI dan telah disiapkan pemberkasan yang akan diberikan besok.

“Tidak ada KTA ganda ataupun KTA yang tidak memenuhi syarat daripada KPU,” ungkap Said Iqbal.

Sebagaimana diketahui, Partai Buruh akan melakukan long march atau karnaval menuju kantor KPU. Said Iqbal menyebutkan karnaval tersebut sebagai The Working Class of Carnival.

Titik kumpul karnaval dimulai dari Tugu Proklamasi Cikini pukul 10.00 WIB dan akan dihadiri 10 ribu buruh dari berbagai kalangan pekerjaan. “10 ribu orang ini pada jam 10.00 WIB akan berjalan kaki dari Tugu Proklamasi menuju KPU, diperkirakan sampai di KPU pukul 11.30 WIB,” kata Said Iqbal.