GUS DUR dengan segudang cerita lucunya masih membekas di pikiran banyak orang. Tak jarang, yang membaca atau mendengarnya dibuat terbahak-bahak.

Melansir situs NU.online dan buku Kumpulan Humor Gus Dur. Para jenderal di zaman Orde Baru terbagi dalam dua kelompok. Pertama jenderal yang takut istri. Kedua jendral yang tidak takut istri.

BACA JUGA:Humor Gus Dur: Menginap di Hotel Bintang Sembilan!

Dalam ceritanya, Gus Dur menyebutkan, kalau dalam setiap pertemuan mereka selalu memisahkan diri. Jenderal yang takut istri berada di sebelah sisi ruangan. Sementara jenderal yang tidak takut istri berada di sisi lain.

Namun, dalam suatu pertemuan ada seorang jenderal yang mestinya tergabung dalam kelompok jenderal takut istri duduk bersama kelompok jenderal yang tidak takut istri. Alhasil, teman-temannya, para jenderal yang takut istri protes.

“Eh kenapa kamu duduknya di situ bareng jenderal yang tidak takut istri? Memangnya sekarang kamu sudah berani sama istrimu?”.

BACA JUGA:Humor Gus Dur: Degdegan karena Dibuntuti Polisi Usai Ceramah

Kata si jenderal, “Wah nggak tahu deh. Saya disuruh istri saya duduk di sini! ya saya duduk saja.”

Istri Pejabat Sombong

Kisah lainnya soal istri pejabat yang sombong. “Pejabat Indonesia ini narsis dan riya (memperlihatkan ibadahnya kepada umum),” kata Gus Dur suatu ketika.

Gus Dur mengisahkan seorang istri pejabat Indonesia yang dijamu makan malam dalam sebuah kunjungan ke luar negeri.

Kemudian, si nyonya pejabat ditawarkan makanan pembuka oleh seorang pramusaji, “You like salad, madame?”

“Oh sure, I like Salat five time a day. Shubuh, dzuhur, asyar, maghrib and isya,” jawab si Nyonya percaya diri.