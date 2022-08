JAKARTA - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto sempat berguyon saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo dan menjadi pembicara dalam acara Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jumat (5/8/2022).

Guyonan Prabowo tersebut dilontarkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan seniornya di TNI semasa masih aktif.

“Maaf senior saya, mantan komandan saya Pak Luhut. Jadi, susah ini, kita tentara ini sekali komandan tetap komandan,” kata Prabowo sambil tertawa diiringi tepuk tangan dan tawa para hadirin.

“Begitu ketemu tadi saya laporan, situasi dalam keadaan aman,” lanjutnya sambil tertawa.

Baca juga: Prabowo: Saya Saksi, Pak Jokowi Presiden Indonesia yang Paling Keras Kerjanya

Prabowo yang hari itu mendapat giliran berbicara setelah Jokowi dan Luhut pun melanjutkan sesi sambutannya. Prabowo menyampaikan bahwa dirinya setuju dengan yang disampaikan Jokowi dan Luhut sebelumnya bahwa Indonesia adalah negara yang hebat dan sudah menuju pada yang harus dicapai namun terkadang hal ini tidak disadari.

“We are on the right track. Kita menuju apa yang harus kita capai. Dan benar kita negara kaya, tapi bagaimana kita manage, kelola kekayaan itu,” ujar Prabowo.

Baca juga: Prabowo Puji Sri Mulyani: Menkeu Kita Cukup Hebat, Indonesia Dihormati

(fkh)