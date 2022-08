JAKARTA - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi pembicara dalam acara Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022 yang juga dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo di Sentul International Convention Center, Bogor, Jumat (5/8/2022).

Prabowo kepada para peserta acara tersebut berbicara mengenai pentingnya purnawirawan TNI bersatu, berjuang bersama dalam pembangunan bangsa dan negara

“Saya mendukung purnawirawan terjun ke bidang ekonomi karena ekonomi yang akan mendukung pertahanan negara. Old soldier never dies, tapi untuk Indonesia they never fade away,” kata Prabowo.

“Masa depan negara kita, kita harus optimis we’re on the right track. Indonesia akan menjadi negara yang hebat. Untuk itu kita harus menjaga Indonesia,” lanjutnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa saat ini pemerintah terus memperjuangkan kesejahteraan untuk para purnawirawan. Salah satu yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki PT ASABRI.

“Saya mau laporkan, Asabri sudah kita bereskan. Kita bereskan Asabri sekarang sudah menuju sehat dan akan kita perbaiki semua yang saudara-saudara nikmati. Tadi presiden katakan beliau mau perbaiki,” jelasnya.

Prabowo pun meyakinkan para purnawirawan bahwa strategi pembangunan yang dilakukan oleh pendahulu sudah benar dan pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi mempercepat pembangunan Indonesia. "We are on the right track. Indonesia harus menjadi negara yang hebat." Silaturahmi Nasional memperingati HUT PPAD ke-19 yang mengangkat tema "Memperkokoh Persatuan untuk Kemakmuran Bangsa" ini dihadiri 8.000 purnawirawan TNI AD dari seluruh Indonesia. Forum silaturahmi ini juga mengundang sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman untuk menjadi pembicara.