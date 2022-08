JAKARTA- Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menceritakan kembali keputusan dirinya bergabung di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Prabowo menyampaikan keputusannya bergabung dengan Jokowi ternyata tidak salah karena kepemimpinan Jokowi membawa Indonesia menuju apa yang seharusnya dicapai.

"We are on the right track, kita menuju apa yang harus kita sampai. Dan Saudara-saudara, benar kita negara kaya, tapi bagaimana kita manage, bagaimana kita kelola kekayaan itu. Alhamdulillah kita lihat inilah bukti bahwa keputusan saya untuk bergabung sama Presiden Joko Widodo ternyata keputusan saya tidak salah," kata Prabowo diiringi tepuk tangan hadirin.

“Dulu banyak yang mengejek saya, tapi tidak. Ini buktinya,” lanjutnya.

Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya sebagai menteri menyaksikan bawha Jokowi adalah salah satu pemimpin Indonesia yang ia ketahui paling keras kerjanya.

“Saya jadi saksi. Saya lihat beliau salah satu pimpinan Indonesia yang paling keras kerjanya. Saya tidak tahu energinya di mana. Tidak pernah berhenti. Kalau saya datang ke istana rapat beliau sudah tiga pertemuan sebelum saya datang,” ucapnya.

Prabowo melanjutkan bahwa salah satu yang membuatnya hormat kepada Jokowi ialah keberhasilan Jokowi menyusun kabinet yang berisi tokoh-tokoh hebat.

“Jadi waktu saya masuk kabinet, Pak Luhut saksi saya, dan beberapa menteri. Waktu saya masuk kabinet hari-hari pertama saya masuk kabinet itu saya cerita ‘Bang seandainya saya jadi presiden hampir sama kabinet saya ini.’ Jadi kalau untuk kepentingan nasional kita harus cari putra putri terbaik seluruh bangsa Indonesia,” jelasnya.

"Jangan kita lihat latar belakang, kita lihat suku agama ras apa, anaknya siapa, dulu pernah apa, dulu dulu, kita dulu banyak perbedaan tapi untuk merah putih kita harus jadi satu," lanjutnya Adapun Prabowo mengatakan bahwa hasil yang sudah dicapai oleh Indonesia kini bukan berarti berpuas diri, tetapi harus lebih baik lagi. "Kita yakin strategi pembangunan yang dilakukan pendahulu-pendahulu kita benar, strategi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi, bahkan akan mempercepat pembangunan bangsa kita," ucapnya.