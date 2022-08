JAKARTA - Terungkap isi chat atau pesan yang dikirim istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi kepada Brigadir J

Hal ini diungkapkan oleh Roslin Emika selaku bibi Brigadir J melalui unggahannya di Facebook.

Melalui akun Facebook-nya tersebut, Roslin Emika mengungkapkan capture chat yang dikirimkan Putri Candrawathi kepada keponakannya tersebut, Kamis (4/8/2022).

Diketahui, capture chat tersebut memperlihatkan bahwa pesan dikirim pada saat Brigadir J berulang tahun.

Tak hanya mengunggah capture chat antara keduanya, Roslin Emika juga mengunggah foto Brigadir J yang berdiri di depan kue ulang tahun.

Capture chat itu sendiri memperlihatkan ucapan selamat ulang tahun untuk Brigadir J yang ditulis dalam bahasa Inggris.

"This is my message in your birthday...

Today hopefully whatever you wish n pray for will come true. I hope that hope will also bring happiness. And I'm so gratefull to have you as a bodyguard, friend n family. You're such a great staff.

Hope your birthday is a special as you are..Happy Birthday My great bodyguard SUA"

(Ini adalah pesan untuk ulang tahunmu...

Hari ini semoga apapun yang kamu harap dan doakan bisa menjadi kenyataan. Saya harap harapan itu juga bisa membawa kebahagiaan. Dan saya sangat bersyukur memilikimu sebagai penjaga, teman dan keluarga. Kamu adalah staff yang luar biasa.

Semoga ulang tahunmu spesial seperti dirimu. Selamat ulang tahun penjaga saya yang luar biasa).

Melalui keterangan unggahannya, Roslin Emika pun menuliskan curhatannya.

"Apalah arti semua pemberian dan ucapan ini nakku.

Klo kamu hanya di jadikan sebagai penyelamat bagi mereka tapi kamu nggak berharga di mata mereka.

Tubuh mu disiksa,ditembaki dengan dalih apa ni sehingga kamu mendapatkan penderitaan yang segitu tragis nya.

Kamu dianggap sebagai anak dan ajudan yg terbaik tapi mana buktinya. Semuanya hanya manis di bibir."

"Klo memang dari hati yang paling dalam perkataan ini kami mohon buat Bu Putri berikan kesaksian yang jujur karena anda ada di TKP agar Roh anak kami tenang jangan sampai darah nya menjerit kepada Tuhan untuk meminta keadilan," tulis Roslin.

Selain capture pesan, terdapat pula foto Brigadir J di depan kue ulang tahun yang juga bertuliskan 'Happy Birthday Bodyguard SUA'.

Banyak netizen yang menyoroti isi kiriman pesan di hari ulang tahun Brigadir J.