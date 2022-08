JAKARTA - Beberapa waktu ini ada video TikTok yang menjadi viral karena menampilkan curahan hati seorang anak yang berjuang melanjutkan hidupnya sendiri tanpa kedua orangtuanya.

Video ini diunggah oleh akun TikTok bernama @iki_553 dan sudah mencapai 1,9 juta penonton.

Di dalam video berdurasi 10 detik tersebut, terlihat seorang anak laki-laki tepat berada di depan kamera dan tampak menahan air matanya.

"Mama sedang sibuk dengan keluarga barunya," tulis akun @iki_553 di dalam videonya.

"Ayah sedang sibuk sama keluarga barunya,"

"Sedangkan aku sibukmencari uang buat bertahan hidup," tambahnya.

Meski ia berusaha tersenyum di depan kamera, air matanya tetap menetes di pipi dan ia menangis hingga matanya berwarna kemerahan.

"Tapi harus tetep bersyukur yagesya" tulisnya lagi dalam keterangan videonya.

Video ini pun menuai banyak simpati dari para netizen. Tak sedikit dari mereka yang turut memberikan semangat kepada sang anak ini dan juga mendoakan masa depannya.

"tandain guaa lo bakalan suskes suatu saat nanti yg pnting kamu rjin SHOLAT+BERDOA" tulis akun ditt.

"SEMANGAT, YOU CAN DO IT. Krna pda dsarnya, mau keluarga utuhpun, kita harus berdiri di kaki sendiri,percaya deh, mkin dewasa makin apa" HARUS SENDRI" tulis akun i'm pingkan.

"nak.. semoga kelak Allah SWT membuatmu bisa mengangkat derajat org tua mu.. untuk memberikan mereka hidayah dari kesuksesan mu.. Aamiin Allahuma Aamii" tulis akun Rien-rin Amelia.