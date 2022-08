JAKARTA - Upacara hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia akan diselenggarakan secara terbuka di Istana Negara pada 17 Agustus 2022 mendatang.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, upacara pada HUT ke-77 RIakan mengambil tema 'Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat' Tema tersebut diambil karena Indonesia sudah melampaui kondisi Covid-19.

"Dan seperti tahun-tahun lalu kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan tahun ini kami di lingkungan Istana menyelenggarakan 17 Agustus sudah mulai terbuka dan kami akan mengundang para menteri para ketua Lembaga dan juga beberapa petinggi perwira tinggi TNI-Polri," ujar Heru dalam jumpa pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (1/8/2022).

Heru mengungkapkan, upacara HUT ke-77 RI akan mengundang masyarakat. Namun, undangan tersebut bersifat terbatas.

"Dan kita tambahkan pada tahun ini juga kita mengundang masyarakat terbatas masih terbatas kurang lebih seribu sampai dua ribu kurang lebih dua ribuan di pada pagi hari, dan di dua ribu sampai tiga ribu di sore hari," katanya.

Heru menambahkan, upacara nantinya akan diselenggarakan juga secara virtual upacara HUT ke-77 RI bagi masyarakat yang tidak mendapat undangan ke Istana.

"Dan juga melalui Karo Protokol siapa masyarakat yang ingin hadir itu akan sistemnya FIFO, first in first out artinya siapa cepat dia mendaftar bilamana yang sudah ditentukan dan masyarakat bisa mendapatkan undangan," ujarnya.

"Di luar itu mungkin secara otomatis sistem itu tertutup sehingga mulai hari ini di daftar sudah sampai di posisi 2 ribu undangan untuk masyarakat sudah selesai maksudnya sudah habis karena keterbatasan tempa," pungkasnya.