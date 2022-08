JAKARTA - Soekarno atau yang kerap disapa Bung Karno merupakan presiden pertama Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pria yang lahir di Surabaya ini sudah memperlihatkan jiwa patriotismenya sejak muda. Sebagai seorang aktivis, ia berperan aktif dalam perjuangan untuk memerdekakan negaranya. Dari penjara hingga diasingkan, pernah Bung Karno rasakan demi negara tercinta.

Selama 22 tahun Soekarno berkuasa, ada banyak kejadian dan peristiwa penting yang dilaluinya sebagai kepala negara. Dari beragam peristiwa tersebut, Soekarno mendapat berbagai julukan yang menggambarkan sosok dirinya. Bahkan, ada juga julukan yang diberikan oleh orang terkasih Soekarno. Penasaran apa saja julukan yang yang melekat pada Presiden Pertama Indonesia ini?

Berikut 5 julukan untuk Soekarno dilansir beragam sumber, Minggu (31/7/2022).

1. Bapak Proklamator

Julukan Bapak Proklamator tidak bisa lepas dari diri Soekarno. Julukan ini diberikan bukan tanpa alasan. Pasalnya, presiden yang menjabat dari tahun 1945-1967 ini memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Bersama Mohammad Hatta, Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selain membaca teks proklamasi, Soekarno juga menjadi perwakilan bangsa Indonesia dalam menandatangani naskah proklamasi.

2. Penyambung Lidah Rakyat

Julukan ini disematkan oleh Cindy Adams dalam bukunya yang berjudul Sukarno: an Authobiography as Told to Cindy Adams. Buku ini dicetak dalam versi Indonesia dengan judul Bung Karno Penyambung Lidah Rakjat Indonesia.

Buku yang ditulis oleh Adams ini berisi otobiografi dan pemikiran-pemikiran Soekarno mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Julukan “Penyambung Lidah Rakyat” dapat disamaartikan sebagai juru bicara.

Hal ini selaras dengan perjuangan dan pergerakan Soekarno yang dilakukan atas kehendak rakyatnya. Sebagai pejuang kemerdekaan, dia menampung dan menerima semua harapan serta aspirasi rakyat Indonesia.

3. Putra Sang Fajar

Julukan “Putra Sang Fajar” mungkin terasa spesial dibandingkan julukan yang lain. Hal ini karena julukan ini diberikan langsung oleh sang ibu untuk putranya, Sang Proklamator Indonesia. Sama seperti julukan “Penyambung Lidah Rakyat”, julukan “Putra Sang Fajar” ini ditulis dalam buku biografi yang ditulis Cindy Adams.

Saat Soekarno berumur 10 tahun, Soekarno terbangun dan melihat ibunya duduk menghadap timur menanti sang fajar muncul. Seraya memeluk Soekarno, sang ibu berkata bahwa anaknya tersebut dilahirkan saat fajar menyingsing.

“Kita orang Jawa memiliki kepercayaan, bahwa seseorang yang dilahirkan di saat matahari terbit, nasibnya telah digariskan sebelumnya. Jangan sekali-kali kau lupakan, nak, bahwa engkau ini putra sang fajar," ujarnya sebagaimana dikutip dari iNews.

4. The Great Lover Dikenal sebagai Great Lover, Soekarno mempunyai daya tarik luar biasa yang mampu memikat hati para wanita. Kecerdasan intelektual dan sikap yang memesona menjadi nilai plus di hadapan wanita. Kebiasaan dirinya yang menghormati dan menjunjung tinggi kaum hawa sudah dikenal luas oleh dunia. Persoalan wanita dan perjalanan cinta Soekarno pun sudah diakui banyak orang. Namun julukan “Great Lover” ini tidak hanya terpaku pada wanita saja. Bapak Proklamator ini juga dikenal akan kecintaannya pada keindahan, orang, negara, maupun seni. Hal inilah yang membuat Cindy Adams memberikan julukan ini pada Soekarno yang ditulis dalam bukunya. 5. Singa Podium Selain dikenal sebagai penyambung lidah, Soekarno juga dikenal pandai dalam hal berpidato. Julukan “Singa Podium” diberikan pada Soekarno sebelum Indonesia merdeka, lebih tepatnya ketika ia menyampaikan orasi di Bandung pada 1927. Tanpa pengeras suara, Soekarno berpidato dengan semangat yang menggelegar dan membara. Hal itulah yang membuat presiden pertama Indonesia ini dijuluki sebagai “Singa Podium”.