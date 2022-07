JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa menerima kunjungan kehormatan dari Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Serikat, Jenderal Mark A. Milley di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (24/7/2022).

Andika mengaku merasa senang karena Jenderal Milley mau meluangkan waktunya untuk berkunjung ke Indonesia. Apalagi, butuh waktu sekitar 24 jam untuk Jenderal Milley tiba di Tanah Air yang menggunakan pesawat militer dari Washington DC tersebut.

"Saya merasa mendapat kehormatan, karena beliau menyempatkan diri mengunjungi ke sini, dan terlebih karena dalam 14 tahun terakhir, ini lah kunjungan pertama US Chairman of The Joint Chiefs of Staff atau Panglima angkatan bersenjata Amerika Serikat," kata Andika kepada wartawan usai pertemuan.

Dalam pertemuannya ini, Andika mengaku membahas banyak hal bersama Jenderal Milley. Salah satunya, dari kerja sama hingga latihan bersama antarmiliter Indonesia dan Amerika Serikat.

"Ini akan membuat kita akan semakin percaya diri dan semakin memiliki kemampuam untuk menghadapi berbagai tantangan, baik tantangan keamanan dan tantangan lain yang mungkin bersifat bencana alam dan misi kemanusiaan," ujarnya.

(kha)