JAKARTA - Capt Boy Awalia (48) seorang pilot Citilink meninggal saat akan menerbangkan Pesawat Citilink Indonesia rute Surabaya โ€“ Makassar.

Dia sempat sakit di atas pesawat Citilink dan akhirnya memutuskan melakukan pendaratan darurat sebelum akhirnya meninggal dunia.

Direktur Utama PT Citilink Indonesia Dewa Kadek Rai mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dari pihak rumah sakit setempat, disampaikan bahwa Capt Boy Awalia dinyatakan telah meninggal dunia,"

โ€œSetelah kurang lebih 15 menit mengudara, penerbangan tersebut kembali mendarat di Surabaya dikarenakan pilot kami mengalami darurat kesehatan. Pesawat tersebut telah mendarat kembali pukul 07.00 WIB di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya dengan baik dan selamat," ujar Dewa dalam keterangannya yang diterima Okezone, Kamis (21/7/2022).

Citilink mengutamakan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan, oleh karena itu pihaknya selalu berupaya sejak dini dalam mengantisipasi hal-hal yang berpotensi mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan.

"Almarhum akan diterbangkan langsung pada hari ini dari Surabaya menuju Jakarta dan jenazah akan disemayamkan di Jakarta sesuai dengan penanganan prosedur yang berlaku," tutup Dewa.

Capt Boy Awalia diketahui memiliki dua orang putra. Dia menyelesaikan pendidikannya di Ardmore Flying School of New Zealand. Dia masuk ke dunia penerbangan sejak tahun 1994 atau sudah 28 tahun.

Sebelum bekerja sebagai pilot Citilink, Capt Boy Awalia pernah bekerja di sejumlah maskapai penerbangan. Seperti menjadi Senior First Officer Sriwijaya Air, Senior First Officer Malaysia Airlines, Captain PT Lion Air, Senior First Officer Asia Air dan lain sebagainya.

Meninggalnya Capt Boy Awalia menyisakan luka yang mendalam bagi rekan-rekannya. Netizen pun mengucapkan bela sungkawa di akun Instagram milik Capt Boy Awalia.

Innalillahi capt .. husnul khotimah capt,โ€ tulis akun @chyntya**

Selamat jalan capt,โ€ timpal @ tiaraputriira***